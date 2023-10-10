I24: армия Израиля захватила границу с сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль южную границу с сектором Газа. Об этом заявили на телеканале i24NEWS со ссылкой на представителя армии.
«Представитель заявил <…> о полном, „на 100%“ контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник (10 октября)», — передает телеканал. Однако собеседник допустил, что палестинские террористы все еще могут скрываться на израильской территории.
Тем не менее высокопоставленный источник в безопасности Израиля заявил изданию, что заявление о полном контроле границы было «слишком самоуверенным». Он заявил, что, скорее всего, 10 октября произошли новые проникновения на территорию еврейского государства.
Палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. После этого Иерусалим объявил Рамалле войну. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир между сторонами конфликта возможен только, когда Израиль откажется от части земель. Кроме того, недавно член политбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук сказал, что организация выполнила все цели своей операции и открыта к любым обсуждениям, передает
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.