I24: армия Израиля захватила границу с сектором Газа

10 октября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Израиль взял под контроль границу с сектором Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль южную границу с сектором Газа. Об этом заявили на телеканале i24NEWS со ссылкой на представителя армии. «Представитель заявил <…> о полном, „на 100%“ контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник (10 октября)», — передает телеканал. Однако собеседник допустил, что палестинские террористы все еще могут скрываться на израильской территории. Тем не менее высокопоставленный источник в безопасности Израиля заявил изданию, что заявление о полном контроле границы было «слишком самоуверенным». Он заявил, что, скорее всего, 10 октября произошли новые проникновения на территорию еврейского государства. Палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. После этого Иерусалим объявил Рамалле войну. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир между сторонами конфликта возможен только, когда Израиль откажется от части земель. Кроме того, недавно член политбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук сказал, что организация выполнила все цели своей операции и открыта к любым обсуждениям, передает MK.RU .

Армия Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль южную границу с сектором Газа. Об этом заявили на телеканале i24NEWS со ссылкой на представителя армии. «Представитель заявил <…> о полном, „на 100%“ контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник (10 октября)», — передает телеканал. Однако собеседник допустил, что палестинские террористы все еще могут скрываться на израильской территории. Тем не менее высокопоставленный источник в безопасности Израиля заявил изданию, что заявление о полном контроле границы было «слишком самоуверенным». Он заявил, что, скорее всего, 10 октября произошли новые проникновения на территорию еврейского государства. Палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. После этого Иерусалим объявил Рамалле войну. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир между сторонами конфликта возможен только, когда Израиль откажется от части земель. Кроме того, недавно член политбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук сказал, что организация выполнила все цели своей операции и открыта к любым обсуждениям, передает MK.RU.