Фигуристка Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы о лишении гражданства

Фигуристка Маргарита Дробязко обратилась в суд с жалобой на указ главы Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее гражданства страны. Об этом спортсменка сообщила в соцсети.
«Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства, она принята Окружным административным судом Вильнюса, который обязал главу государства и его канцелярию в срок не позднее 30 октября предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом», — цитирует Маргариту Дробязко ТАСС.
Дробязко ранее заявляла, что не собирается предавать Россию, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к стране и отметила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей. Одной из причин принятого решения стало участие фигуристки в ледовых шоу в РФ.
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