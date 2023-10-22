Фигуристка Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы о лишении гражданства

23 октября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Спортсменку лишили гражданства из-за связи с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фигуристка Маргарита Дробязко обратилась в суд с жалобой на указ главы Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее гражданства страны. Об этом спортсменка сообщила в соцсети. «Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства, она принята Окружным административным судом Вильнюса, который обязал главу государства и его канцелярию в срок не позднее 30 октября предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом», — цитирует Маргариту Дробязко ТАСС. Дробязко ранее заявляла, что не собирается предавать Россию, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к стране и отметила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей. Одной из причин принятого решения стало участие фигуристки в ледовых шоу в РФ.

Фигуристка Маргарита Дробязко обратилась в суд с жалобой на указ главы Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее гражданства страны. Об этом спортсменка сообщила в соцсети. «Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства, она принята Окружным административным судом Вильнюса, который обязал главу государства и его канцелярию в срок не позднее 30 октября предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом», — цитирует Маргариту Дробязко ТАСС. Дробязко ранее заявляла, что не собирается предавать Россию, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к стране и отметила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей. Одной из причин принятого решения стало участие фигуристки в ледовых шоу в РФ.