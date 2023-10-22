22 октября 2023

Фигуристка Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы о лишении гражданства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, фигурное катание, сотникова аделина
Спортсменку лишили гражданства из-за связи с Россией Фото:

Фигуристка Маргарита Дробязко обратилась в суд с жалобой на указ главы Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее гражданства страны. Об этом спортсменка сообщила в соцсети.

«Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства, она принята Окружным административным судом Вильнюса, который обязал главу государства и его канцелярию в срок не позднее 30 октября предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом», — цитирует Маргариту Дробязко ТАСС.

Дробязко ранее заявляла, что не собирается предавать Россию, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к стране и отметила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей. Одной из причин принятого решения стало участие фигуристки в ледовых шоу в РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигуристка Маргарита Дробязко обратилась в суд с жалобой на указ главы Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее гражданства страны. Об этом спортсменка сообщила в соцсети. «Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства, она принята Окружным административным судом Вильнюса, который обязал главу государства и его канцелярию в срок не позднее 30 октября предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом», — цитирует Маргариту Дробязко ТАСС. Дробязко ранее заявляла, что не собирается предавать Россию, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к стране и отметила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей. Одной из причин принятого решения стало участие фигуристки в ледовых шоу в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...