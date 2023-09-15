Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы из-за связей с РФ

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В Литве фигуристку Маргариту Дробязко обвинили в создании положительного образа РФ (архивное фото)
В Литве фигуристку Маргариту Дробязко обвинили в создании положительного образа РФ (архивное фото) Фото:

Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет об этом решении.

«Президент Литвы подписал декрет о лишении гражданства Дробязко», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что одной из причин является участие спортсменки в ледовых шоу в России. Возникли также обвинения в том, что она способствует созданию положительного образа России.

Ранее Маргарита Дробязко сообщила в соцсети, что не будет предавать свою страну, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к России и заявила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей к ней. Предложение отказаться от части ее семьи, страны, профессии и друзей в обмен на паспорт она считает предательством.

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Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет об этом решении. «Президент Литвы подписал декрет о лишении гражданства Дробязко», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что одной из причин является участие спортсменки в ледовых шоу в России. Возникли также обвинения в том, что она способствует созданию положительного образа России. Ранее Маргарита Дробязко сообщила в соцсети, что не будет предавать свою страну, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к России и заявила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей к ней. Предложение отказаться от части ее семьи, страны, профессии и друзей в обмен на паспорт она считает предательством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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