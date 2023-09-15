Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы из-за связей с РФ

Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет об этом решении.
«Президент Литвы подписал декрет о лишении гражданства Дробязко», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что одной из причин является участие спортсменки в ледовых шоу в России. Возникли также обвинения в том, что она способствует созданию положительного образа России.
Ранее Маргарита Дробязко сообщила в соцсети, что не будет предавать свою страну, чтобы сохранить литовский паспорт. Она выразила свою привязанность к России и заявила, что никто не может стереть ее заслуги и любовь зрителей к ней. Предложение отказаться от части ее семьи, страны, профессии и друзей в обмен на паспорт она считает предательством.
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