Рецидивист изрезал ножом семью в Челябинске

Злоумышленник напал на семью с ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске ранее имевший проблемы с законом местный житель напал с ножом на семью из трех человек. Остановить буйного рецидивиста помогли сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

«К прибывшим росгвардейцам обратился гражданин, у которого имелись следы крови на лице и одежде. Он пояснил, что вместе со своей женой и сыном находился в гостях у знакомого. После завершения застолья семья вышла на улицу, где у подъезда стоял неизвестный ему мужчина, в грубой форме сделавший им замечание, из-за чего и начался словесный конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Решить разногласие мирным путем не удалось, и тогда злоумышленник достал нож. Он нанес главе семьи колото-резаные раны плеч и колотое ранение головы. Досталось и жене с сыном. Женщину он ударил в грудь, подростка — по кисти.

Приехавшие росгвардейцы задержали нападавшего. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая семья была госпитализирована.