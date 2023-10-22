22 октября 2023

Рецидивист изрезал ножом семью в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник напал на семью с ножом Фото:

В Челябинске ранее имевший проблемы с законом местный житель напал с ножом на семью из трех человек. Остановить буйного рецидивиста помогли сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

«К прибывшим росгвардейцам обратился гражданин, у которого имелись следы крови на лице и одежде. Он пояснил, что вместе со своей женой и сыном находился в гостях у знакомого. После завершения застолья семья вышла на улицу, где у подъезда стоял неизвестный ему мужчина, в грубой форме сделавший им замечание, из-за чего и начался словесный конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

Решить разногласие мирным путем не удалось, и тогда злоумышленник достал нож. Он нанес главе семьи колото-резаные раны плеч и колотое ранение головы. Досталось и жене с сыном. Женщину он ударил в грудь, подростка — по кисти.

Приехавшие росгвардейцы задержали нападавшего. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая семья была госпитализирована.

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В Челябинске ранее имевший проблемы с законом местный житель напал с ножом на семью из трех человек. Остановить буйного рецидивиста помогли сотрудники Росгвардии, сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе регионального управления ведомства. «К прибывшим росгвардейцам обратился гражданин, у которого имелись следы крови на лице и одежде. Он пояснил, что вместе со своей женой и сыном находился в гостях у знакомого. После завершения застолья семья вышла на улицу, где у подъезда стоял неизвестный ему мужчина, в грубой форме сделавший им замечание, из-за чего и начался словесный конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. Решить разногласие мирным путем не удалось, и тогда злоумышленник достал нож. Он нанес главе семьи колото-резаные раны плеч и колотое ранение головы. Досталось и жене с сыном. Женщину он ударил в грудь, подростка — по кисти. Приехавшие росгвардейцы задержали нападавшего. Он был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая семья была госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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