Жители ЯНАО жалуются на антигололедные химикаты, разрушающие машины

23 октября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

С наступлением холодов городские улицы начали посыпать специальной смесью Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обеспокоены состоянием улиц после посыпки антигололедным составом. В городских чатах в Telegram новоуренгойцы пишут, что из-за солевой смеси растаявший лед превращается в месиво из грязи и снега. «Почему не песок? Химию сыплют, чтобы все растаяло, убрать это не уберут, замерзнет, и больше аварий будет. После посыпки, как растает слой снега, они должны его убрать, чтобы эта каша не превращалась в воду и потом в лед. Но видно, кто посыпает, придерживаются лозунга: „И так сойдет“», — написал Сергей Нур в «Воронов Chat». Жители города отмечают, что небезопасный, по их словам, реагент негативно влияет не только на дороги, но и вызывает коррозию металла на автомобилях. «После этого солевого раствора машина в плохом состоянии, все днище, все рычаги, ржавчина бьет», — поделился Александр Т. «Вся каша, которая на машину прилипла, не тает, все ржавеет. Плюс все в грязи, что тротуары, что дороги, все в каше!» — отметил VvV. Представители городской сервисной компании заверили ямальцев в безвредности и эффективности используемого реагента. В состав смеси от гололедицы не входят химикаты, только песок и соль. «При обработке внутриквартальных проездов, тротуаров и улично-дорожной сети применяем песок и пескосоляную смесь. Соль — противогололедный материал, уменьшающий силу сцепления льда с поверхностью. Она используется для устранения ледяной корки. Химические реагенты при обработке не используем», — сообщили они. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обеспокоены состоянием улиц после посыпки антигололедным составом. В городских чатах в Telegram новоуренгойцы пишут, что из-за солевой смеси растаявший лед превращается в месиво из грязи и снега. «Почему не песок? Химию сыплют, чтобы все растаяло, убрать это не уберут, замерзнет, и больше аварий будет. После посыпки, как растает слой снега, они должны его убрать, чтобы эта каша не превращалась в воду и потом в лед. Но видно, кто посыпает, придерживаются лозунга: „И так сойдет“», — написал Сергей Нур в «Воронов Chat». Жители города отмечают, что небезопасный, по их словам, реагент негативно влияет не только на дороги, но и вызывает коррозию металла на автомобилях. «После этого солевого раствора машина в плохом состоянии, все днище, все рычаги, ржавчина бьет», — поделился Александр Т. «Вся каша, которая на машину прилипла, не тает, все ржавеет. Плюс все в грязи, что тротуары, что дороги, все в каше!» — отметил VvV. Представители городской сервисной компании заверили ямальцев в безвредности и эффективности используемого реагента. В состав смеси от гололедицы не входят химикаты, только песок и соль. «При обработке внутриквартальных проездов, тротуаров и улично-дорожной сети применяем песок и пескосоляную смесь. Соль — противогололедный материал, уменьшающий силу сцепления льда с поверхностью. Она используется для устранения ледяной корки. Химические реагенты при обработке не используем», — сообщили они.