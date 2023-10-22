Уроженка Кургана рассказала о работе в больнице Израиля с начала войны

23 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

По мнению руководства израильской больницы, для людей после сложной операции важно медицинское обслуживание, а также питание и хорошее настроение Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Курганцев в Израиле удивило, что каждому сотруднику местных больниц положено работать, несмотря на рекомендацию местных властей отказаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая переехала в Израиль более пяти лет назад и работает официантом в ресторане при больнице для людей, перенесших тяжелую операцию. «Я работаю официантом в ресторане, расположенном на территории больничного комплекса подобного российским санаториям. Когда наступило военное положение в стране, растерялась и связалась с работодателем, чтобы понять, выходить на работу или нет. Начальство объяснило, что моя задача важна не меньше, чем врачей, поэтому, превозмогая страх, пошла работать. Это не похоже на отношение к официантам в России. Знакомых из Кургана это удивило», — сказала читательница. Она уточнила, что местные власти на тот момент рекомендовали гражданам не выходить на улицу без необходимости и иметь дома запас продуктов не менее, чем на 72 часа. Женщина объяснила, что работа официанта в таком месте важна, потому что ему нужно контролировать питание и общее самочувствие пациента. Как рассказала читательница, она обязана не только разместить человека и подать еду, но и отметить пациента, что тот пришел есть. Если пациент не пришел, то его ищут в больничном комплексе, чтобы исключить осложнения в послеоперационном периоде и оценить состояние здоровья. А если нужно, то помочь с приемом пищи. Отдельно она отметила важность внимания со стороны персонала. «Многие люди, кто здесь проходит лечение или реабилитацию, мне говорят, что мы важны и без нашего внимания было бы тяжелее переносить заболевание. Пребывание здесь для пациентов было бы безрадостным. Когда общаешься с позитивным человеком, который любит жизнь, то и самому легче», — поделилась женщина. Ранее URA.RU писало, что женщина, переехавшая с мужем из Кургана в Израиль, рассказала о специальных бомбоубежищах на территории страны, предназначенных для населения. Такие бомбоубежища называют безопасной комнатой. Они расположены и в жилых домах, чтобы люди могли быстрее спрятаться от массированных атак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцев в Израиле удивило, что каждому сотруднику местных больниц положено работать, несмотря на рекомендацию местных властей отказаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая переехала в Израиль более пяти лет назад и работает официантом в ресторане при больнице для людей, перенесших тяжелую операцию. «Я работаю официантом в ресторане, расположенном на территории больничного комплекса подобного российским санаториям. Когда наступило военное положение в стране, растерялась и связалась с работодателем, чтобы понять, выходить на работу или нет. Начальство объяснило, что моя задача важна не меньше, чем врачей, поэтому, превозмогая страх, пошла работать. Это не похоже на отношение к официантам в России. Знакомых из Кургана это удивило», — сказала читательница. Она уточнила, что местные власти на тот момент рекомендовали гражданам не выходить на улицу без необходимости и иметь дома запас продуктов не менее, чем на 72 часа. Женщина объяснила, что работа официанта в таком месте важна, потому что ему нужно контролировать питание и общее самочувствие пациента. Как рассказала читательница, она обязана не только разместить человека и подать еду, но и отметить пациента, что тот пришел есть. Если пациент не пришел, то его ищут в больничном комплексе, чтобы исключить осложнения в послеоперационном периоде и оценить состояние здоровья. А если нужно, то помочь с приемом пищи. Отдельно она отметила важность внимания со стороны персонала. «Многие люди, кто здесь проходит лечение или реабилитацию, мне говорят, что мы важны и без нашего внимания было бы тяжелее переносить заболевание. Пребывание здесь для пациентов было бы безрадостным. Когда общаешься с позитивным человеком, который любит жизнь, то и самому легче», — поделилась женщина. Ранее URA.RU писало, что женщина, переехавшая с мужем из Кургана в Израиль, рассказала о специальных бомбоубежищах на территории страны, предназначенных для населения. Такие бомбоубежища называют безопасной комнатой. Они расположены и в жилых домах, чтобы люди могли быстрее спрятаться от массированных атак.