Уроженка Кургана рассказала, как прячется от обстрелов в Израиле

Уроженка Кургана вместе с израильтянами прячется от обстрелов в бомбоубежище

12 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

За полторы минуты человек должен спрятаться в безопасной комнате после оповещения об обстреле (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Уроженка Кургана объяснила, что жители Израиля прячутся от обстрелов в специальных бомбоубежищах. Они расположены во множестве мест: от жилых домов до автомобильных трасс. Этим с URA.RU поделилась сама женщина, которая переехала к мужу израильтянину более пяти лет назад. «По системе оповещения заранее приходит уведомление об угрозе обстрела. Получив уведомление, нужно зайти в бомбоубежище, или „безопасную комнату“. Такая комната напоминает бетонную коробку. Они располагаются в жилых зданиях, в учреждениях и даже встречаются вдоль автодороги. Там мы и спасаемся», — рассказала читательница. Также она уточнила, что власти, изучая вопрос эффективного оповещения, выяснили, что жителю достаточно около одной с половиной минуты, чтобы спрятаться в безопасной комнате. По словам женщины, на практике чаще всего полторы минуты даже много. «Муж шутит, что я забегаю в комнату за полторы секунды. Потому что страшно», — объяснила читательница. Кроме того она отметила, что такие комнаты были не всегда. Их начали вводить в проекты новых жилых зданий около 30 лет назад, а сейчас их строительство и использование стало обыденностью из-за регулярных обстрелов, которые происходили и до начала войны. Ранее URA.RU писало, что родственники курганцев в Израиле столкнулись с жестокостью террористов на местной молодежной вечеринке. Там люди в форме военных убивали гостей фестиваля, которые пытались уехать. Фестиваль проходил на границе с сектором Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Кургана объяснила, что жители Израиля прячутся от обстрелов в специальных бомбоубежищах. Они расположены во множестве мест: от жилых домов до автомобильных трасс. Этим с URA.RU поделилась сама женщина, которая переехала к мужу израильтянину более пяти лет назад. «По системе оповещения заранее приходит уведомление об угрозе обстрела. Получив уведомление, нужно зайти в бомбоубежище, или „безопасную комнату“. Такая комната напоминает бетонную коробку. Они располагаются в жилых зданиях, в учреждениях и даже встречаются вдоль автодороги. Там мы и спасаемся», — рассказала читательница. Также она уточнила, что власти, изучая вопрос эффективного оповещения, выяснили, что жителю достаточно около одной с половиной минуты, чтобы спрятаться в безопасной комнате. По словам женщины, на практике чаще всего полторы минуты даже много. «Муж шутит, что я забегаю в комнату за полторы секунды. Потому что страшно», — объяснила читательница. Кроме того она отметила, что такие комнаты были не всегда. Их начали вводить в проекты новых жилых зданий около 30 лет назад, а сейчас их строительство и использование стало обыденностью из-за регулярных обстрелов, которые происходили и до начала войны. Ранее URA.RU писало, что родственники курганцев в Израиле столкнулись с жестокостью террористов на местной молодежной вечеринке. Там люди в форме военных убивали гостей фестиваля, которые пытались уехать. Фестиваль проходил на границе с сектором Газа.