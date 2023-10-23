Кремль и Белый дом нашли точку соприкосновения

В Кремле согласились с мнением президента США Джо Байдена о том, что необходим новый миропорядок. Однако при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сделал оговорку: этот миропорядок не должен быть американоцентричным, как того желает Байден.
«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, кода мы абсолютного согласны. Мир нуждается в новом миропорядке, который зиждется на международном праве, а не на правилах. Но у Байдена была фраза, что США способны построить такой порядок, и здесь мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы миропорядке они ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок. Так больше не будет», — заявил Песков.
Президент США Джо Байден на предвыборном приеме в Вашингтоне заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке». Он должен прийти на смену тому, что держался 50 лет и который, по словам Байдена, работал «чертовски хорошо».
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