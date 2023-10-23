Кремль и Белый дом нашли точку соприкосновения

Кремль согласился с мнением Байдена о новом миропорядке, но с оговоркой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле согласились с мнением Байдена о новом миропорядке, но с оговоркой, что он не будет американоцентричным Фото:

В Кремле согласились с мнением президента США Джо Байдена о том, что необходим новый миропорядок. Однако при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сделал оговорку: этот миропорядок не должен быть американоцентричным, как того желает Байден.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, кода мы абсолютного согласны. Мир нуждается в новом миропорядке, который зиждется на международном праве, а не на правилах. Но у Байдена была фраза, что США способны построить такой порядок, и здесь мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы миропорядке они ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок. Так больше не будет», — заявил Песков.

Президент США Джо Байден на предвыборном приеме в Вашингтоне заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке». Он должен прийти на смену тому, что держался 50 лет и который, по словам Байдена, работал «чертовски хорошо».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле согласились с мнением президента США Джо Байдена о том, что необходим новый миропорядок. Однако при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, сделал оговорку: этот миропорядок не должен быть американоцентричным, как того желает Байден. «Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, кода мы абсолютного согласны. Мир нуждается в новом миропорядке, который зиждется на международном праве, а не на правилах. Но у Байдена была фраза, что США способны построить такой порядок, и здесь мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы миропорядке они ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок. Так больше не будет», — заявил Песков. Президент США Джо Байден на предвыборном приеме в Вашингтоне заявил, что человечество нуждается в «новом мировом порядке». Он должен прийти на смену тому, что держался 50 лет и который, по словам Байдена, работал «чертовски хорошо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...