22 октября 2023
21 октября 2023

Глава центра поддержки бизнеса в городе ЯНАО покинула пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр «Мой бизнес» в ЯНАО остался без руководителя Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в центре «Мой бизнес» уволился руководитель — Наталья Эйснер. Об этом она сообщила на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Моя личная история в центре заканчивается и нужно идти дальше. Идти дальше с компанией для меня в данный момент не лучший вариант развития событий», — рассказывает бывший руководитель, которая сейчас находится на больничном.

В агентство ЯНАО «Мой бизнес», сделан запрос информации о кадровых перестановках. На дату выхода публикации ответ не получен.

Эйснер возглавила центр «Мой бизнес» в Губкинском три года назад — при бывшем главе города Андрее Гаранине. В настоящее время он сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО.

Агентство ЯНАО «Мой бизнес» занимается развитием малого и среднего предпринимательства, оказывает финансовую и иную поддержку бизнесу. Учредителем является департамент экономики ЯНАО, всего на территории округа восемь отделений центра, расположенных в каждом городе.

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В Губкинском (ЯНАО) в центре «Мой бизнес» уволился руководитель — Наталья Эйснер. Об этом она сообщила на своей странице социальной сети «ВКонтакте». «Моя личная история в центре заканчивается и нужно идти дальше. Идти дальше с компанией для меня в данный момент не лучший вариант развития событий», — рассказывает бывший руководитель, которая сейчас находится на больничном. В агентство ЯНАО «Мой бизнес», сделан запрос информации о кадровых перестановках. На дату выхода публикации ответ не получен. Эйснер возглавила центр «Мой бизнес» в Губкинском три года назад — при бывшем главе города Андрее Гаранине. В настоящее время он сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО. Агентство ЯНАО «Мой бизнес» занимается развитием малого и среднего предпринимательства, оказывает финансовую и иную поддержку бизнесу. Учредителем является департамент экономики ЯНАО, всего на территории округа восемь отделений центра, расположенных в каждом городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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