Глава центра поддержки бизнеса в городе ЯНАО покинула пост

Центр «Мой бизнес» в ЯНАО остался без руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) в центре «Мой бизнес» уволился руководитель — Наталья Эйснер. Об этом она сообщила на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

«Моя личная история в центре заканчивается и нужно идти дальше. Идти дальше с компанией для меня в данный момент не лучший вариант развития событий», — рассказывает бывший руководитель, которая сейчас находится на больничном.

В агентство ЯНАО «Мой бизнес», сделан запрос информации о кадровых перестановках. На дату выхода публикации ответ не получен.

Эйснер возглавила центр «Мой бизнес» в Губкинском три года назад — при бывшем главе города Андрее Гаранине. В настоящее время он сейчас занимает пост заместителя губернатора ЯНАО.

Агентство ЯНАО «Мой бизнес» занимается развитием малого и среднего предпринимательства, оказывает финансовую и иную поддержку бизнесу. Учредителем является департамент экономики ЯНАО, всего на территории округа восемь отделений центра, расположенных в каждом городе.