МЧС предупреждает о проблемах на пермских дорогах

Гололедица и снег ждут пермяков на дорогах края
Погода доставит проблемы пермским автомобилистам в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман и снег.
«По данным Пермского ЦГМС 24 октября в отдельных районах края гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром туман. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что погода в Прикамье на этой неделе будет морозной. При этом в температура воздуха будет не раз переходить через ноль. Также ожидаются снегопады.
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