МЧС предупреждает о проблемах на пермских дорогах

23 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Гололедица и снег ждут пермяков на дорогах края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погода доставит проблемы пермским автомобилистам в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман и снег. «По данным Пермского ЦГМС 24 октября в отдельных районах края гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром туман. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что погода в Прикамье на этой неделе будет морозной. При этом в температура воздуха будет не раз переходить через ноль. Также ожидаются снегопады.

Погода доставит проблемы пермским автомобилистам в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман и снег. «По данным Пермского ЦГМС 24 октября в отдельных районах края гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром туман. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что погода в Прикамье на этой неделе будет морозной. При этом в температура воздуха будет не раз переходить через ноль. Также ожидаются снегопады.