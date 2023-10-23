МЧС предупреждает о проблемах на пермских дорогах

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Гололедица и снег ждут пермяков на дорогах края Фото:

Погода доставит проблемы пермским автомобилистам в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман и снег.

«По данным Пермского ЦГМС 24 октября в отдельных районах края гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром туман. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что погода в Прикамье на этой неделе будет морозной. При этом в температура воздуха будет не раз переходить через ноль. Также ожидаются снегопады.

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Погода доставит проблемы пермским автомобилистам в ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют гололедицу, туман и снег. «По данным Пермского ЦГМС 24 октября в отдельных районах края гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, ночью и утром туман. Водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что погода в Прикамье на этой неделе будет морозной. При этом в температура воздуха будет не раз переходить через ноль. Также ожидаются снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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