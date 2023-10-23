Российские спортсмены выступят на Кубке мира по бодибилдингу под своими флагами

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Около 200 российских спортсменов выступят под своим флагом на Кубке мира по бодибилдингу Фото:

Российские спортсмены примут участие в грядущем Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в Киргизии. При этом они будут выступать под своим флагом, сообщила генсекретарь Федерации бодибилдинга РФ Наталья Михайлова.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек. Они будут выступать там под флагом и гимном своей страны», — заявила Наталья Михайлова в разговоре с ТАСС.

По ее словам, в команду из РФ вошло порядка 200 спортсменов. Среди них 120 женщин, уточнила она.

Ранее сообщалось, что российские спортсменки выступили под флагом РФ на открытии чемпионата мира по боксу среди девушек. Это был первый за долгое время случай, когда спортсмены не были подвержены ограничениям из-за конфликта на Украине, передает Sport24.

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Российские спортсмены примут участие в грядущем Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу, который пройдет в Киргизии. При этом они будут выступать под своим флагом, сообщила генсекретарь Федерации бодибилдинга РФ Наталья Михайлова. «Российские спортсмены едут на Кубок мира в Бишкек. Они будут выступать там под флагом и гимном своей страны», — заявила Наталья Михайлова в разговоре с ТАСС. По ее словам, в команду из РФ вошло порядка 200 спортсменов. Среди них 120 женщин, уточнила она. Ранее сообщалось, что российские спортсменки выступили под флагом РФ на открытии чемпионата мира по боксу среди девушек. Это был первый за долгое время случай, когда спортсмены не были подвержены ограничениям из-за конфликта на Украине, передает Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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