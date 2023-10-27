Родные Царева подтвердили информацию о покушении

27 октября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Олега Царева дважды стреляли Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Олега Царева Экс-депутат Рады Олег Царев был ранен около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом сообщается в telegram-канале бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. «Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», — написал админ официального канала Царева. Сообщается, что на данный момент информации о преступнике нет. На месте происшествия работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Ранее экс-депутат Рады Царев был найден с ножевыми ранениями. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил эту информацию, уточнив, что ранения были не ножевыми, а огнестрельными.

Экс-депутат Рады Олег Царев был ранен около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом сообщается в telegram-канале бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. «Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», — написал админ официального канала Царева. Сообщается, что на данный момент информации о преступнике нет. На месте происшествия работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Ранее экс-депутат Рады Царев был найден с ножевыми ранениями. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил эту информацию, уточнив, что ранения были не ножевыми, а огнестрельными.