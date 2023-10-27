27 октября 2023

Родные Царева подтвердили информацию о покушении

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Ялтинский международный экономический форум 2016. Ялта, царев олег
В Олега Царева дважды стреляли Фото:
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Покушение на Олега Царева

Экс-депутат Рады Олег Царев был ранен около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом сообщается в telegram-канале бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», — написал админ официального канала Царева.

Сообщается, что на данный момент информации о преступнике нет. На месте происшествия работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет.

Ранее экс-депутат Рады Царев был найден с ножевыми ранениями. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил эту информацию, уточнив, что ранения были не ножевыми, а огнестрельными.

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Экс-депутат Рады Олег Царев был ранен около полуночи на территории санатория, где он проживает. Об этом сообщается в telegram-канале бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. «Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли», — написал админ официального канала Царева. Сообщается, что на данный момент информации о преступнике нет. На месте происшествия работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет. Ранее экс-депутат Рады Царев был найден с ножевыми ранениями. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил эту информацию, уточнив, что ранения были не ножевыми, а огнестрельными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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