СК потребовал доклад о деле мальчика, упавшего в люк в Екатеринбурге 27 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 + Роман упал в канализационный люк 26 октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела мальчика, который упал в колодец с кипятком. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. СК России по Свердловской области расследует дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. В Екатеринбурге 26 октября на улице 40 лет Октября 14-летний Роман во время прогулки с другом провалился в колодец с горячей водой. Вся информация на день 27 октября в сбойке. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела мальчика, который упал в колодец с кипятком. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. СК России по Свердловской области расследует дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. В Екатеринбурге 26 октября на улице 40 лет Октября 14-летний Роман во время прогулки с другом провалился в колодец с горячей водой. Вся информация на день 27 октября в сбойке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям