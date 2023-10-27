СК потребовал доклад о деле мальчика, упавшего в люк в Екатеринбурге

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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, опасная зона, ограждение, коллекторный колодец, оцепление, оконная рама
Роман упал в канализационный люк 26 октября Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела мальчика, который упал в колодец с кипятком. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. СК России по Свердловской области расследует дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В Екатеринбурге 26 октября на улице 40 лет Октября 14-летний Роман во время прогулки с другом провалился в колодец с горячей водой. Вся информация на день 27 октября в сбойке.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела мальчика, который упал в колодец с кипятком. Об этом сообщает telegram-канал Следственного комитета РФ. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении. СК России по Свердловской области расследует дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства. В Екатеринбурге 26 октября на улице 40 лет Октября 14-летний Роман во время прогулки с другом провалился в колодец с горячей водой. Вся информация на день 27 октября в сбойке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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