Музей «Пермь-36» на один день делает вход бесплатным

Вход в музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» будет бесплатным 30 октября. Акцию приурочили ко Дню памяти жертв политрепрессий, пояснили организаторы.
«30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, вход для посетителей в музей — бесплатный. С 31 октября музей будет работать в обычном режиме», — говорится на сайте учреждения.
Музей «Пермь-36» расположен на месте бывшего лагеря для политических заключенных. Он находится в деревне Кучино Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущая команда музея, которая не согласна с работой нынешнего руководства, организовала альтернативную виртуальную версию «Перми-36». Этот музей накануне получил официальную регистрацию в юрисдикции Казахстана.
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