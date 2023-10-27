Музей «Пермь-36» на один день делает вход бесплатным

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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, гулаг, сторожевая вышка, иту
Музей «Пермь-36» находится на территории бывшего лагеря Фото:

Вход в музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» будет бесплатным 30 октября. Акцию приурочили ко Дню памяти жертв политрепрессий, пояснили организаторы.

«30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, вход для посетителей в музей — бесплатный. С 31 октября музей будет работать в обычном режиме», — говорится на сайте учреждения.

Музей «Пермь-36» расположен на месте бывшего лагеря для политических заключенных. Он находится в деревне Кучино Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущая команда музея, которая не согласна с работой нынешнего руководства, организовала альтернативную виртуальную версию «Перми-36». Этот музей накануне получил официальную регистрацию в юрисдикции Казахстана.

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Вход в музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» будет бесплатным 30 октября. Акцию приурочили ко Дню памяти жертв политрепрессий, пояснили организаторы. «30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, вход для посетителей в музей — бесплатный. С 31 октября музей будет работать в обычном режиме», — говорится на сайте учреждения. Музей «Пермь-36» расположен на месте бывшего лагеря для политических заключенных. Он находится в деревне Кучино Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что предыдущая команда музея, которая не согласна с работой нынешнего руководства, организовала альтернативную виртуальную версию «Перми-36». Этот музей накануне получил официальную регистрацию в юрисдикции Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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