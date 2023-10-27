В Кургане обвиняют в мошенничестве группу бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском горсуде начали рассматривать дело о мошенничестве с субсидиями в сельском хозяйстве. В махинациях на десятки миллионов рублей обвиняют экс-депутата и фермера Исмаила Ялхороева из Мишкинского округа. Обвинение считает, что он создал группу, чтобы незаконно получать субсидии от департамента АПК. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда.

«Ялхороев в содействии с пособниками предоставил фиктивные документы и ввел в заблуждение сотрудников департамента ПК. Это помогло ему получить гранты на развитие фермерского хозяйства. Таким образом он причинил ущерб на 25,2 млн рублей», — зачитал обвинение прокурор. Для своего плана мужчина якобы привлек к незаконной деятельности экс-сотрудницу управления федерального казначейства, а также договорился о мнимых поставках с тремя предпринимателями. Помимо мошенничества и подделки документов, фермера обвиняют в легализации незаконно полученных средств.

По версии обвинения, экс-депутат сельской думы незаконно получил субсидии от курганского департамента. Для этого он подал заявку и впоследствии отчитывался по фиктивным документам. Заполнять и высылать документы ему помогала бывшая сотрудница Мишкинской администрации, а позднее управления казначейства. Чтобы создать видимость работы фермерского хозяйства, он договорился о псевдозакупках сельхозтехники с предпринимателями. Те получали деньги от департамента и передавали их Ялхороеву, оставляя себе определенную комиссию.

Следствие считает, что за пять лет Ялхороев таким образом присвоил 25,2 млн рублей. Незаконно полученные деньги он мог легализовать через лизинг легковых автомобилей. Никто из обвиняемых свою вину после оглашения обвинения не признал.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского депутата заподозрили в афере с государственными деньгами. Фермер, получив субсидию на строительство фермы, распорядился деньгами по своему усмотрению. Департамент подал иск к получателю гранта.

Мишкинского фермера и экс-депутата Исмаила Ялхороева подозревают в мошенничестве с субсидиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К схеме незаконного получения субсидий были привлечены несколько бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU