Пермская прокуратура разбирается с педагогом, которая ударила ребенка

Прокуратура начала проверку инцидента в школе села Шерья Пермского края, где учительница математики ударила подростка. В ведомстве пока осторожно называют произошедшее «конфликтной ситуацией».
«Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация», — сообщает краевая прокуратура в Telegram.
Ранее свое расследование начали в министерстве образования Прикамья. 26 октября в соцсетях появилось видео, на которых видно, как учительница ударила школьника. Сообщалось, что женщина не первый раз поднимают руку на ученика.
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