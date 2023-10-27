Пермская прокуратура разбирается с педагогом, которая ударила ребенка

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Конфликтом ученика и педагога занялась прокуратура Фото:

Прокуратура начала проверку инцидента в школе села Шерья Пермского края, где учительница математики ударила подростка. В ведомстве пока осторожно называют произошедшее «конфликтной ситуацией».

«Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация», — сообщает краевая прокуратура в Telegram.

Ранее свое расследование начали в министерстве образования Прикамья. 26 октября в соцсетях появилось видео, на которых видно, как учительница ударила школьника. Сообщалось, что женщина не первый раз поднимают руку на ученика.

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Прокуратура начала проверку инцидента в школе села Шерья Пермского края, где учительница математики ударила подростка. В ведомстве пока осторожно называют произошедшее «конфликтной ситуацией». «Прокуратура Нытвенского района организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшем в образовательном учреждении МБОУ СОШ „Шерьинская Базовая Школа“. По предварительной информации между педагогом и обучающимся произошла конфликтная ситуация», — сообщает краевая прокуратура в Telegram. Ранее свое расследование начали в министерстве образования Прикамья. 26 октября в соцсетях появилось видео, на которых видно, как учительница ударила школьника. Сообщалось, что женщина не первый раз поднимают руку на ученика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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