27 октября 2023

Лукашенко предупредил о начале третьей мировой войны

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко обозначил, что США провоцируют третью мировую войну Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне. Таким прогнозом поделился президент республики Беларусь Александр Лукашенко. Он уточнил, что усугубить конфликт может вмешательство Ирана и США.

«Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. <…> Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистами агентства «Белта». Белорусский глава подчеркнул, что именно Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот. Сейчас на территории Ближнего Востока происходит серьезная неразбериха, подытожил он.

Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС из сектора Газа (Палестина) 7 октября. Армия обороны страны ЦАХАЛ решились на войну после того, как палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства. В настоящий момент Россия и Иран продолжат пытаться стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, передает RT. Конфликт между Израилем и сектором Газа стал угрозой для всего мира, сообщает телеканал «Царьград». Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства может разрешить конфликт.

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Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне. Таким прогнозом поделился президент республики Беларусь Александр Лукашенко. Он уточнил, что усугубить конфликт может вмешательство Ирана и США. «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. <…> Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистами агентства «Белта». Белорусский глава подчеркнул, что именно Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот. Сейчас на территории Ближнего Востока происходит серьезная неразбериха, подытожил он. Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС из сектора Газа (Палестина) 7 октября. Армия обороны страны ЦАХАЛ решились на войну после того, как палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства. В настоящий момент Россия и Иран продолжат пытаться стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, передает RT. Конфликт между Израилем и сектором Газа стал угрозой для всего мира, сообщает телеканал «Царьград». Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства может разрешить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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