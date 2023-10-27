Лукашенко предупредил о начале третьей мировой войны

27 октября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко обозначил, что США провоцируют третью мировую войну Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне. Таким прогнозом поделился президент республики Беларусь Александр Лукашенко. Он уточнил, что усугубить конфликт может вмешательство Ирана и США. «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. <…> Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистами агентства «Белта». Белорусский глава подчеркнул, что именно Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот. Сейчас на территории Ближнего Востока происходит серьезная неразбериха, подытожил он. Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС из сектора Газа (Палестина) 7 октября. Армия обороны страны ЦАХАЛ решились на войну после того, как палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства. В настоящий момент Россия и Иран продолжат пытаться стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, передает RT. Конфликт между Израилем и сектором Газа стал угрозой для всего мира, сообщает телеканал «Царьград». Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства может разрешить конфликт.

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к третьей мировой войне. Таким прогнозом поделился президент республики Беларусь Александр Лукашенко. Он уточнил, что усугубить конфликт может вмешательство Ирана и США. «Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. <…> Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана», — подчеркнул Александр Лукашенко в разговоре с журналистами агентства «Белта». Белорусский глава подчеркнул, что именно Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот. Сейчас на территории Ближнего Востока происходит серьезная неразбериха, подытожил он. Израиль объявил войну палестинской группировке ХАМАС из сектора Газа (Палестина) 7 октября. Армия обороны страны ЦАХАЛ решились на войну после того, как палестинские боевики атаковали территорию еврейского государства. В настоящий момент Россия и Иран продолжат пытаться стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, передает RT. Конфликт между Израилем и сектором Газа стал угрозой для всего мира, сообщает телеканал «Царьград». Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства может разрешить конфликт.