Лукашенко назвал единственный способ закончить войну в Израиле

Лукашенко: для завершения войны в Израиле нужно создать государство Палестина

27 октября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства — это единственный способ завершить войну Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо создать государство Палестина. Он подчеркнул, что соответствующее решение уже было принято в 1947 году. «Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — добавил Александр Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Белорусский лидер уточнил, что нужно указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо создать государство Палестина. Он подчеркнул, что соответствующее решение уже было принято в 1947 году. «Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — добавил Александр Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Белорусский лидер уточнил, что нужно указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.