27 октября 2023

Лукашенко назвал единственный способ закончить войну в Израиле

Лукашенко: для завершения войны в Израиле нужно создать государство Палестина
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства — это единственный способ завершить войну Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо создать государство Палестина. Он подчеркнул, что соответствующее решение уже было принято в 1947 году.

«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — добавил Александр Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Белорусский лидер уточнил, что нужно указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо создать государство Палестина. Он подчеркнул, что соответствующее решение уже было принято в 1947 году. «Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — добавил Александр Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Белорусский лидер уточнил, что нужно указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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