Лукашенко назвал единственный способ закончить войну в Израиле

Александр Лукашенко уточнил, что создание палестинского государства — это единственный способ завершить войну
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо создать государство Палестина. Он подчеркнул, что соответствующее решение уже было принято в 1947 году.
«Выход один — надо создавать Палестинское государство. Так, как было в 1947 году принято решение», — добавил Александр Лукашенко. Его слова передает белорусское агентство «Белта». Белорусский лидер уточнил, что нужно указать Израилю и Палестине, где находятся границы их государств.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!