Спасателя из ЯНАО Осипенко наградили за предотвращение экологической катастрофы

Сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) удостоен медали «За отвагу на пожаре». Как сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы.
«Профессионализм и опыт, проявленные Александром Осипенко, который руководил работой пожарных, помогли избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата в тундру», — написал мэр.
По словам Воронова, указ о награждении Осипенко подписал президент России. Пожар, о котором идет речь, произошел в 2021 году в 40 километрах от Нового Уренгоя. На Восточно-Уренгойском месторождении загорелся газовый резервуар.
Ранее URA.RU писало о том, как экс-губернатор ЯНАО наградил главу Тюменской области. Памятную медаль в честь 105-летия комсомола вручили по поручению «Комсомольского братства».
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