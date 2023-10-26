26 октября 2023

Спасателя из ЯНАО Осипенко наградили за предотвращение экологической катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, огонь, пожарный рукав, пожарный
Пожар на месторождении под Новым Уренгоем грозил утечкой тысяч тонн газоконденсата в тундру Фото:

Сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) удостоен медали «За отвагу на пожаре». Как сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы.

«Профессионализм и опыт, проявленные Александром Осипенко, который руководил работой пожарных, помогли избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата в тундру», — написал мэр.

По словам Воронова, указ о награждении Осипенко подписал президент России. Пожар, о котором идет речь, произошел в 2021 году в 40 километрах от Нового Уренгоя. На Восточно-Уренгойском месторождении загорелся газовый резервуар.

Ранее URA.RU писало о том, как экс-губернатор ЯНАО наградил главу Тюменской области. Памятную медаль в честь 105-летия комсомола вручили по поручению «Комсомольского братства».

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Сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) удостоен медали «За отвагу на пожаре». Как сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале, благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. «Профессионализм и опыт, проявленные Александром Осипенко, который руководил работой пожарных, помогли избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата в тундру», — написал мэр. По словам Воронова, указ о награждении Осипенко подписал президент России. Пожар, о котором идет речь, произошел в 2021 году в 40 километрах от Нового Уренгоя. На Восточно-Уренгойском месторождении загорелся газовый резервуар. Ранее URA.RU писало о том, как экс-губернатор ЯНАО наградил главу Тюменской области. Памятную медаль в честь 105-летия комсомола вручили по поручению «Комсомольского братства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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