Экс-губернатор ЯНАО вручил Александру Моору почетную награду

Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов вручил памятную медаль в честь 105-летия комсомола главе Тюменской области Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Председатель Совета Почетных граждан Тюменской области, в прошлом — первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного, затем — Тюменского областного комитетов комсомола Юрий Неелов по поручению „Комсомольского братства“ вручил Александру Моору памятную медаль в честь 105-летия комсомола», — сообщает инфоцентр. Юрий Неелов и губернатор Тюменской области приняли участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола.
В рамках встречи Александр Моор сам вручил награды девяти членам «Комсомольского братства» за активную общественную деятельность. Торжественная встреча состоялась 27 октября.
С 1994 по 2010 год Юрий Неелов был главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент он является председатель Совета Почетных граждан Тюменской области.
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