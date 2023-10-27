Экс-губернатор ЯНАО вручил Александру Моору почетную награду

27 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области получил награду из рук экс-главы ЯНАО Фото: Валерий Бычков © URA.RU Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов вручил памятную медаль в честь 105-летия комсомола главе Тюменской области Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Почетных граждан Тюменской области, в прошлом — первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного, затем — Тюменского областного комитетов комсомола Юрий Неелов по поручению „Комсомольского братства“ вручил Александру Моору памятную медаль в честь 105-летия комсомола», — сообщает инфоцентр. Юрий Неелов и губернатор Тюменской области приняли участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола. В рамках встречи Александр Моор сам вручил награды девяти членам «Комсомольского братства» за активную общественную деятельность. Торжественная встреча состоялась 27 октября. С 1994 по 2010 год Юрий Неелов был главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент он является председатель Совета Почетных граждан Тюменской области.

Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов вручил памятную медаль в честь 105-летия комсомола главе Тюменской области Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Почетных граждан Тюменской области, в прошлом — первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного, затем — Тюменского областного комитетов комсомола Юрий Неелов по поручению „Комсомольского братства“ вручил Александру Моору памятную медаль в честь 105-летия комсомола», — сообщает инфоцентр. Юрий Неелов и губернатор Тюменской области приняли участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола. В рамках встречи Александр Моор сам вручил награды девяти членам «Комсомольского братства» за активную общественную деятельность. Торжественная встреча состоялась 27 октября. С 1994 по 2010 год Юрий Неелов был главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент он является председатель Совета Почетных граждан Тюменской области.