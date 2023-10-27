27 октября 2023

Экс-губернатор ЯНАО вручил Александру Моору почетную награду

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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области получил награду из рук экс-главы ЯНАО Фото:

Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов вручил памятную медаль в честь 105-летия комсомола главе Тюменской области Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Председатель Совета Почетных граждан Тюменской области, в прошлом — первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного, затем — Тюменского областного комитетов комсомола Юрий Неелов по поручению „Комсомольского братства“ вручил Александру Моору памятную медаль в честь 105-летия комсомола», — сообщает инфоцентр. Юрий Неелов и губернатор Тюменской области приняли участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола.

В рамках встречи Александр Моор сам вручил награды девяти членам «Комсомольского братства» за активную общественную деятельность. Торжественная встреча состоялась 27 октября.

С 1994 по 2010 год Юрий Неелов был главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент он является председатель Совета Почетных граждан Тюменской области.

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Бывший губернатор ЯНАО Юрий Неелов вручил памятную медаль в честь 105-летия комсомола главе Тюменской области Александру Моору. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Почетных граждан Тюменской области, в прошлом — первый секретарь Ямало-Ненецкого окружного, затем — Тюменского областного комитетов комсомола Юрий Неелов по поручению „Комсомольского братства“ вручил Александру Моору памятную медаль в честь 105-летия комсомола», — сообщает инфоцентр. Юрий Неелов и губернатор Тюменской области приняли участие в торжественном собрании в честь 105-летия комсомола. В рамках встречи Александр Моор сам вручил награды девяти членам «Комсомольского братства» за активную общественную деятельность. Торжественная встреча состоялась 27 октября. С 1994 по 2010 год Юрий Неелов был главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящий момент он является председатель Совета Почетных граждан Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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