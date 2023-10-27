Челябинец умер, перепутав уксус с водкой

В Бакале (Челябинская область) пенсионер скончался от отравления уксусной кислотой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере 27 октября, предположительно, он перепутал уксус с водкой.
«В больницу доставили пьяного пациента с острым отравлением. Выяснилось, что мужчина выпил уксус. Врачи сделали все возможное для его спасения. К сожалению, пенсионер скончался спустя чуть больше часа», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчине было 69 лет. Несколько дней подряд он выпивал. Корчащимся от боли его нашла жена и вызвала скорую. Медики доставили его в больницу, где выявили отравление.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт смерти мужчины, не углубляясь в детали. Там сообщили, что материалы будут переданы в СКР по региону.
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