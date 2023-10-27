27 октября 2023

Челябинец умер, перепутав уксус с водкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил сильное отравление, перепутав содержимое бутылок Фото:

В Бакале (Челябинская область) пенсионер скончался от отравления уксусной кислотой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере 27 октября, предположительно, он перепутал уксус с водкой.

«В больницу доставили пьяного пациента с острым отравлением. Выяснилось, что мужчина выпил уксус. Врачи сделали все возможное для его спасения. К сожалению, пенсионер скончался спустя чуть больше часа», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине было 69 лет. Несколько дней подряд он выпивал. Корчащимся от боли его нашла жена и вызвала скорую. Медики доставили его в больницу, где выявили отравление.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт смерти мужчины, не углубляясь в детали. Там сообщили, что материалы будут переданы в СКР по региону.

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В Бакале (Челябинская область) пенсионер скончался от отравления уксусной кислотой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере 27 октября, предположительно, он перепутал уксус с водкой. «В больницу доставили пьяного пациента с острым отравлением. Выяснилось, что мужчина выпил уксус. Врачи сделали все возможное для его спасения. К сожалению, пенсионер скончался спустя чуть больше часа», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине было 69 лет. Несколько дней подряд он выпивал. Корчащимся от боли его нашла жена и вызвала скорую. Медики доставили его в больницу, где выявили отравление. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт смерти мужчины, не углубляясь в детали. Там сообщили, что материалы будут переданы в СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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