Челябинец умер, перепутав уксус с водкой

27 октября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Мужчина получил сильное отравление, перепутав содержимое бутылок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Бакале (Челябинская область) пенсионер скончался от отравления уксусной кислотой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере 27 октября, предположительно, он перепутал уксус с водкой. «В больницу доставили пьяного пациента с острым отравлением. Выяснилось, что мужчина выпил уксус. Врачи сделали все возможное для его спасения. К сожалению, пенсионер скончался спустя чуть больше часа», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине было 69 лет. Несколько дней подряд он выпивал. Корчащимся от боли его нашла жена и вызвала скорую. Медики доставили его в больницу, где выявили отравление. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт смерти мужчины, не углубляясь в детали. Там сообщили, что материалы будут переданы в СКР по региону.

В Бакале (Челябинская область) пенсионер скончался от отравления уксусной кислотой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере 27 октября, предположительно, он перепутал уксус с водкой. «В больницу доставили пьяного пациента с острым отравлением. Выяснилось, что мужчина выпил уксус. Врачи сделали все возможное для его спасения. К сожалению, пенсионер скончался спустя чуть больше часа», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине было 69 лет. Несколько дней подряд он выпивал. Корчащимся от боли его нашла жена и вызвала скорую. Медики доставили его в больницу, где выявили отравление. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт смерти мужчины, не углубляясь в детали. Там сообщили, что материалы будут переданы в СКР по региону.