В Екатеринбурге работникам культуры увеличат зарплату 27 октября 2023 в 17:51 Размер текста - 17 + Больше станут получать работники муниципальных учреждений культуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудникам учреждений культуры в Екатеринбурге повысят зарплату на 18,9%. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов, сообщает его пресс-служба, «На 18,9% будет увеличен минимальный оклад работников муниципальных учреждений культуры, а также тех, кто занимается допобразованием в этой сфере. Кроме этого, в рамках введения новой оплаты труда, размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории будут зависеть от категорий, присвоенных работникам, прошедшим аттестацию», — рассказали в администрации. Размеры повышающих коэффициентов можно посмотреть на официальном городском портале. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанки все чаще выбирают вахтовый метод работы. Некоторые из них работают водителями карьерных самосвалов и получают 520 тысяч рублей. Сотрудникам учреждений культуры в Екатеринбурге повысят зарплату на 18,9%. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов, сообщает его пресс-служба, «На 18,9% будет увеличен минимальный оклад работников муниципальных учреждений культуры, а также тех, кто занимается допобразованием в этой сфере. Кроме этого, в рамках введения новой оплаты труда, размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории будут зависеть от категорий, присвоенных работникам, прошедшим аттестацию», — рассказали в администрации. Размеры повышающих коэффициентов можно посмотреть на официальном городском портале. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанки все чаще выбирают вахтовый метод работы. Некоторые из них работают водителями карьерных самосвалов и получают 520 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям