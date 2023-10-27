В Екатеринбурге работникам культуры увеличат зарплату

Сотрудникам учреждений культуры в Екатеринбурге повысят зарплату на 18,9%. Соответствующее постановление подписал мэр города Алексей Орлов, сообщает его пресс-служба,
«На 18,9% будет увеличен минимальный оклад работников муниципальных учреждений культуры, а также тех, кто занимается допобразованием в этой сфере. Кроме этого, в рамках введения новой оплаты труда, размеры повышающих коэффициентов к окладам за квалификационные категории будут зависеть от категорий, присвоенных работникам, прошедшим аттестацию», — рассказали в администрации.
Размеры повышающих коэффициентов можно посмотреть на официальном городском портале. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанки все чаще выбирают вахтовый метод работы. Некоторые из них работают водителями карьерных самосвалов и получают 520 тысяч рублей.
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