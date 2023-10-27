В пермском кафе, где массово отравились циркачи, были проблемы с документами

В кафе «Сказка», где отравились участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, документы оформлялись с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора.
«По данным системы „Меркурий“ предприниматель с начала 2021 года не погасил 2110 электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию. Чем нарушил действующее законодательство», — рассказали в ведомстве.
По закону гашение этих документов должно происходить в течение суток после поступление продукции. Управление Россельхознадзора будет согласовывать с прокуратурой внеплановую проверку кафе. Ранее Роспортебнадзор установил, что причиной массового заболевания цирковых артистов стали сотрудники кафе. После посещения заведения в больнице оказались 20 детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».
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