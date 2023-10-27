В пермском кафе, где массово отравились циркачи, были проблемы с документами

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Фуд-молл территории проекта парка "Притяжения". Магнитогорск, общепит, еда, парк притяжение, стол в кафе, фуд молл
Сейчас кафе закрыто на время следствия Фото:

В кафе «Сказка», где отравились участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, документы оформлялись с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора.

«По данным системы „Меркурий“ предприниматель с начала 2021 года не погасил 2110 электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию. Чем нарушил действующее законодательство», — рассказали в ведомстве.

По закону гашение этих документов должно происходить в течение суток после поступление продукции. Управление Россельхознадзора будет согласовывать с прокуратурой внеплановую проверку кафе. Ранее Роспортебнадзор установил, что причиной массового заболевания цирковых артистов стали сотрудники кафе. После посещения заведения в больнице оказались 20 детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

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В кафе «Сказка», где отравились участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, документы оформлялись с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Россельхознадзора. «По данным системы „Меркурий“ предприниматель с начала 2021 года не погасил 2110 электронных ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию. Чем нарушил действующее законодательство», — рассказали в ведомстве. По закону гашение этих документов должно происходить в течение суток после поступление продукции. Управление Россельхознадзора будет согласовывать с прокуратурой внеплановую проверку кафе. Ранее Роспортебнадзор установил, что причиной массового заболевания цирковых артистов стали сотрудники кафе. После посещения заведения в больнице оказались 20 детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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