ХАМАС сделали шокирующее заявление об участии США в войне с Израилем

ХАМАС: США руководят военными действиями в секторе Газа вместо Израиля

27 октября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

ХАМАС обвинил Вашингтон в прямом участии в войне Израиля и Палестины Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вашингтон взял на себя руководство по ведению боевыми действий в секторе Газа вместо Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил член политбюро, глава отдела по внешней политике палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. «Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — подчеркнул Муса Абу Марзук в разговоре с РИА Новости. По его словам, данное решение со стороны США было принято в связи с «коллапсом израильской армии» после столкновения ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС. Для регулирования боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон отправил две авианосные группировки. Израиль также поддерживают и другие страны Запада. Белорусский глава Александр Лукашенко заявлял, что действия США могут привести к третьей мировой войне. Это связано с эскалацией Вашингтоном конфликта на Ближнем Востоке. Представители политбюро ХАМАС прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа, передает телеканал «Царьград». Россия способствует урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, предлагая внести правки в проект резолюции Совбеза ООН, сообщает РАПСИ.

Вашингтон взял на себя руководство по ведению боевыми действий в секторе Газа вместо Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил член политбюро, глава отдела по внешней политике палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. «Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — подчеркнул Муса Абу Марзук в разговоре с РИА Новости. По его словам, данное решение со стороны США было принято в связи с «коллапсом израильской армии» после столкновения ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС. Для регулирования боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон отправил две авианосные группировки. Израиль также поддерживают и другие страны Запада. Белорусский глава Александр Лукашенко заявлял, что действия США могут привести к третьей мировой войне. Это связано с эскалацией Вашингтоном конфликта на Ближнем Востоке. Представители политбюро ХАМАС прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа, передает телеканал «Царьград». Россия способствует урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, предлагая внести правки в проект резолюции Совбеза ООН, сообщает РАПСИ.