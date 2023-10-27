ХАМАС сделали шокирующее заявление об участии США в войне с Израилем

Вашингтон взял на себя руководство по ведению боевыми действий в секторе Газа вместо Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил член политбюро, глава отдела по внешней политике палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
«Американцы руководят боевыми действиями на данный момент», — подчеркнул Муса Абу Марзук в разговоре с РИА Новости. По его словам, данное решение со стороны США было принято в связи с «коллапсом израильской армии» после столкновения ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС. Для регулирования боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон отправил две авианосные группировки. Израиль также поддерживают и другие страны Запада.
Белорусский глава Александр Лукашенко заявлял, что действия США могут привести к третьей мировой войне. Это связано с эскалацией Вашингтоном конфликта на Ближнем Востоке. Представители политбюро ХАМАС прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа, передает телеканал «Царьград». Россия способствует урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, предлагая внести правки в проект резолюции Совбеза ООН, сообщает РАПСИ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.