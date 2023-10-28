В 2024 году 10 регионов РФ получат особые выплаты от Минфина

Депутат Госдумы Исаев: 10 регионов России получат деньги от Минфина

28 октября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Власти помогут 10 регионам России для повышения их доходности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Власти РФ определили 10 регионов, чье бюджетное обеспечение является самым низким. Эти регионы отдельно будут работать с Министерством финансов России и получат средства для повышения их доходности. Об этом в интервью URA.RU рассказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя «Единой России» Андрей Исаев. «Мы определили 10 регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности», — пояснил депутат. По его словам, такая мера поддержки, как и в прошлом году, будет оказана Карелии, Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Республике Алтай, Алтайскому краю, Псковской области, Адыгее. «Так что политика поддержки регионов будет продолжена», — добавил Исаев. Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин в интервью URA.RU рассказал, что в новом проекте федерального бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом уменьшаются дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. При этом регионы по итогам года даже могут выйти в плюс.

Власти РФ определили 10 регионов, чье бюджетное обеспечение является самым низким. Эти регионы отдельно будут работать с Министерством финансов России и получат средства для повышения их доходности. Об этом в интервью URA.RU рассказал депутат Государственной думы, заместитель руководителя «Единой России» Андрей Исаев. «Мы определили 10 регионов, у которых бюджетное обеспечение самое низкое. Они заключают специальное соглашение с Минфином, получают дополнительные деньги. С ними ведомство отдельно работает, чтобы повысить уровень доходности», — пояснил депутат. По его словам, такая мера поддержки, как и в прошлом году, будет оказана Карелии, Калмыкии, Марий Эл, Чувашии, Республике Алтай, Алтайскому краю, Псковской области, Адыгее. «Так что политика поддержки регионов будет продолжена», — добавил Исаев. Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин в интервью URA.RU рассказал, что в новом проекте федерального бюджета на 2024—2026 годы по сравнению с 2023 годом уменьшаются дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты. При этом регионы по итогам года даже могут выйти в плюс.