Депутат Исаев пояснил, почему оборонные расходы резко не увеличили в 2023 году

Исаев: оборонные расходы не увеличили в 2023 году по политическим причинам

28 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В 2023 году власти не знали, когда закончится спецоперация на Украине, заявил Исаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы В федеральном бюджете на 2023 год не были значительно увеличены расходы на военную сферу, потому что власти не знали, когда закончится специальная военная операция, и сколько денег понадобится на оборону. Об этом в интервью URA.RU заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Есть несколько причин, в том числе политические. Тогда не знали, когда все закончится, и на сколько потребуются оборонные расходы. Было непонятно, насколько сможет адаптироваться наша экономика. Из того, что мы заложим дополнительные деньги той же оборонной промышленности, не следует, что она эти деньги сможет освоить. Нужно было дать время», — пояснил Исаев. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы, расходы на оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП или 10,736 трлн руб., в 2025 году — 8,520 трлн руб. или 4,5% ВВП, в 2026 году — 7,419 трлн руб. или 3,7% ВВП.

В федеральном бюджете на 2023 год не были значительно увеличены расходы на военную сферу, потому что власти не знали, когда закончится специальная военная операция, и сколько денег понадобится на оборону. Об этом в интервью URA.RU заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Есть несколько причин, в том числе политические. Тогда не знали, когда все закончится, и на сколько потребуются оборонные расходы. Было непонятно, насколько сможет адаптироваться наша экономика. Из того, что мы заложим дополнительные деньги той же оборонной промышленности, не следует, что она эти деньги сможет освоить. Нужно было дать время», — пояснил Исаев. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы, расходы на оборону в 2024 году запланированы в 6% ВВП или 10,736 трлн руб., в 2025 году — 8,520 трлн руб. или 4,5% ВВП, в 2026 году — 7,419 трлн руб. или 3,7% ВВП.