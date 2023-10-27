Израиль расширил наземные операции в секторе Газа

27 октября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Представитель армии Израиля заявил о расширении наземных операций в Газе Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль расширил наземные операции в Газе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, это необходимо, чтобы добиться победы в войне.

Израиль расширил наземные операции в Газе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, это необходимо, чтобы добиться победы в войне.