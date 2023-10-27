Израиль расширил наземные операции в секторе Газа

Представитель армии Израиля заявил о расширении наземных операций в Газе
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль расширил наземные операции в Газе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, это необходимо, чтобы добиться победы в войне.
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