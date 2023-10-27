27 октября 2023

Израиль расширил наземные операции в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Представитель армии Израиля заявил о расширении наземных операций в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль расширил наземные операции в Газе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, это необходимо, чтобы добиться победы в войне.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль расширил наземные операции в Газе. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, это необходимо, чтобы добиться победы в войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...