27 октября 2023

Израильские военные зашли в сектор Газа

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На севере сектора Газа начались перестрелки, сообщает Haaretz Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz.

«Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.

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Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz. «Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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