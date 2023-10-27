Израильские военные зашли в сектор Газа

28 октября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

На севере сектора Газа начались перестрелки, сообщает Haaretz Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz. «Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.

Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz. «Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», — пишет Haaretz.