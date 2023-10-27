На севере сектора Газа начались перестрелки, сообщает Haaretz
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильские военные зашли в сектор Газа. Об этом сообщило издание Haaretz.
«Израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. Сообщается о перестрелках на севере региона», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!