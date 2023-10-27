В ГД внесли проекты об отсрочке наказания для осужденных беременных

Осужденным беременным планируют предоставить отсрочку от исполнения наказания. Такой законопроект правительство РФ направило в Госдуму.
«В случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, исправительным работам, принудительным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам», —
Также планируют предоставить отсрочку от реального наказания матерям детей до 14 лет. Также это коснется мужчин, которые имеют детей до 14 лет и являются единственным родителем.
Ранее Совфеде предложил не арестовывать отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. Соответствующие поправки к законопроекту уже разработаны в Совете Федерации. По словам главы комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, подозреваемые в тяжких преступлениях, таких как терроризм, захват заложников, мятеж, не смогут избежать ареста.
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