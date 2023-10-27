27 октября 2023

В курганском округе заблокировали выезд из села, поставив ограждения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, знак, указатели, лето, ограждение, ремонт, трасса, дорога, ремонтные работы
Жители пожаловались на перекрытый ограждением выезд из села (архивное фото) Фото:

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области заблокировали выезд из села на трассу, поставив дорожные ограждения. Об этом рассказали местные жители в группе «Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Мишкинском округе поставили ограждения, полностью заблокировав село. Теперь приходится перелезать через бордюр. У многих жителей на противоположной стороне находятся прокосы и посевные площади, до сих пор невозможно вывезти сено», — пишут жители.

В комментариях под постом Алена Махнина рассказала, что выезд заблокирован на перекрестке сел Восход и Сладкокарасинское. «Детей возят каждый день в школу, в одном из сел нет даже магазина. Людям приходится перебегать через две полосы, перелезать через бордюр», — отметила она. Пользователь Александр Шмаков рассказал, что такая же ситуация складывается и с селом Бутырское. «Чтобы из Кургана или Мишкино попасть в село, необходимо около 10 километров проехать в сторону Челябинска, чтобы свернуть на развязку в обратном направлении и снова проехать то же расстояние», — пояснил он.

На публикацию ответила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО. Ведомство попросило дать точные данные о ситуации, чтобы детально рассмотреть вопрос и передать информацию профильным специалистам.

Жители сел жалуются, что им загородили проезд на перекрестке
Жители сел жалуются, что им загородили проезд на перекрестке

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В Мишкинском муниципальном округе Курганской области заблокировали выезд из села на трассу, поставив дорожные ограждения. Об этом рассказали местные жители в группе «Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Мишкинском округе поставили ограждения, полностью заблокировав село. Теперь приходится перелезать через бордюр. У многих жителей на противоположной стороне находятся прокосы и посевные площади, до сих пор невозможно вывезти сено», — пишут жители. В комментариях под постом Алена Махнина рассказала, что выезд заблокирован на перекрестке сел Восход и Сладкокарасинское. «Детей возят каждый день в школу, в одном из сел нет даже магазина. Людям приходится перебегать через две полосы, перелезать через бордюр», — отметила она. Пользователь Александр Шмаков рассказал, что такая же ситуация складывается и с селом Бутырское. «Чтобы из Кургана или Мишкино попасть в село, необходимо около 10 километров проехать в сторону Челябинска, чтобы свернуть на развязку в обратном направлении и снова проехать то же расстояние», — пояснил он. На публикацию ответила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО. Ведомство попросило дать точные данные о ситуации, чтобы детально рассмотреть вопрос и передать информацию профильным специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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