Жители пожаловались на перекрытый ограждением выезд из села (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области заблокировали выезд из села на трассу, поставив дорожные ограждения. Об этом рассказали местные жители в группе «Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Мишкинском округе поставили ограждения, полностью заблокировав село. Теперь приходится перелезать через бордюр. У многих жителей на противоположной стороне находятся прокосы и посевные площади, до сих пор невозможно вывезти сено», — пишут жители.

В комментариях под постом Алена Махнина рассказала, что выезд заблокирован на перекрестке сел Восход и Сладкокарасинское. «Детей возят каждый день в школу, в одном из сел нет даже магазина. Людям приходится перебегать через две полосы, перелезать через бордюр», — отметила она. Пользователь Александр Шмаков рассказал, что такая же ситуация складывается и с селом Бутырское. «Чтобы из Кургана или Мишкино попасть в село, необходимо около 10 километров проехать в сторону Челябинска, чтобы свернуть на развязку в обратном направлении и снова проехать то же расстояние», — пояснил он.

На публикацию ответила пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХКО. Ведомство попросило дать точные данные о ситуации, чтобы детально рассмотреть вопрос и передать информацию профильным специалистам.