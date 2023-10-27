27 октября 2023

Пермь вошла в топ-10 городов РФ с самым комфортным общественным транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, автобус, общественный транспорт, автобус 51
Аналитики оценили работу транспорта в 200 городах страны Фото:

Пермь попала в топ-10 городов России по обновлению и качеству работы общественного транспорта. Исследование подготовили специалисты ВЭБ.РФ.

«Аналитики провели исследование в 200 городах РФ. Помимо удовлетворенности горожан работой транспорта, были оценены продолжительность стандартной поездки, время ожидания на остановке, интервалы движения. В результате в топ-10 по показателю „Мобильность“ вошли Казань, Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск», — передают «Известия» со ссылкой на исследование.

В документе указано, что в среднем на поездку по маршруту «дом — работа» пермяки тратят 18,2 минуты, что превышает общероссийские показатели на две минуты. Больше половины горожан заявляют о качестве и удобстве поездок в общественном транспорте. При этом средний возраст автобусов в прикамской столице составляет 2,3 года, трамваев — 11 лет, это в разы меньше, чем аналогичные показатели в других городах страны.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что в Перми появятся новые электробусы. Их закупка будет произведена в течение трех лет.

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Пермь попала в топ-10 городов России по обновлению и качеству работы общественного транспорта. Исследование подготовили специалисты ВЭБ.РФ. «Аналитики провели исследование в 200 городах РФ. Помимо удовлетворенности горожан работой транспорта, были оценены продолжительность стандартной поездки, время ожидания на остановке, интервалы движения. В результате в топ-10 по показателю „Мобильность“ вошли Казань, Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск», — передают «Известия» со ссылкой на исследование. В документе указано, что в среднем на поездку по маршруту «дом — работа» пермяки тратят 18,2 минуты, что превышает общероссийские показатели на две минуты. Больше половины горожан заявляют о качестве и удобстве поездок в общественном транспорте. При этом средний возраст автобусов в прикамской столице составляет 2,3 года, трамваев — 11 лет, это в разы меньше, чем аналогичные показатели в других городах страны. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что в Перми появятся новые электробусы. Их закупка будет произведена в течение трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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