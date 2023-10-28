Россиянам раскрыли, почему банк может заблокировать карту

Эксперт Магомедов: банк может блокировать карту за частую обналичку крупных сумм

29 октября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Банк может заблокировать карту из-за снятия или переводов крупных сумм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения безопасности денежных переводов, поэтому банковскую карту могут заблокировать при регулярном снятии со счета крупных сумм. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Веской причиной для возникновения подозрений у ИИ может стать регулярное снятие крупных сумм. Особенно, если деньги только что зачислены на карту», — сообщил Магомедов агентству «Прайм». Также карта может быть заблокирована, если используется исключительно для снятия наличных средств в крупных размерах. Если ИИ распознает признаки нетипичной для клиента банковской операции, он тоже может приостановить перевод. Искусственный интеллект анализирует транзакции на базе математических моделей. Учитывается, что между клиентами, живущими в одном регионе, с большей вероятностью возникают транзакции, чем между клиентами, которые живут в разных областях, объяснил Магомедов. Это, по словам эксперта, позволяет снижать ложные срабатывания системы противодействия мошенничеству на 10-15%.

Банки используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения безопасности денежных переводов, поэтому банковскую карту могут заблокировать при регулярном снятии со счета крупных сумм. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Веской причиной для возникновения подозрений у ИИ может стать регулярное снятие крупных сумм. Особенно, если деньги только что зачислены на карту», — сообщил Магомедов агентству «Прайм». Также карта может быть заблокирована, если используется исключительно для снятия наличных средств в крупных размерах. Если ИИ распознает признаки нетипичной для клиента банковской операции, он тоже может приостановить перевод. Искусственный интеллект анализирует транзакции на базе математических моделей. Учитывается, что между клиентами, живущими в одном регионе, с большей вероятностью возникают транзакции, чем между клиентами, которые живут в разных областях, объяснил Магомедов. Это, по словам эксперта, позволяет снижать ложные срабатывания системы противодействия мошенничеству на 10-15%.