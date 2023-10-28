В Госдуме решили переименовать Хэллоуин в «День жутких сказок и историй»

Депутат Нилов: запрещать праздновать Хэллоуин неправильно

29 октября 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Привычка отмечать Хэллоуин в РФ прививалась с детского сада, и запретить празднование было бы неправильно, заявил Ярослав Нилов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Госдуме предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. «Предлагаю праздновать в России Хэллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — сказал Нилов, его слова приводит telegram-канал «Кровавая барыня». По его словам, привычка отмечать Хэллоуин в России прививалась с детского сада, и просто запретить празднование было бы неправильно. Поэтому депутат предложил найти компромиссное решение. Ежегодно 31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин. В России относятся к нему неоднозначно. Вместо него даже предложили ввести новое торжество — традиционный фестиваль урожая, передает «Дни.ру». Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас».

В Госдуме предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. «Предлагаю праздновать в России Хэллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — сказал Нилов, его слова приводит telegram-канал «Кровавая барыня». По его словам, привычка отмечать Хэллоуин в России прививалась с детского сада, и просто запретить празднование было бы неправильно. Поэтому депутат предложил найти компромиссное решение. Ежегодно 31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин. В России относятся к нему неоднозначно. Вместо него даже предложили ввести новое торжество — традиционный фестиваль урожая, передает «Дни.ру». Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас».