28 октября 2023

В Госдуме решили переименовать Хэллоуин в «День жутких сказок и историй»

Депутат Нилов: запрещать праздновать Хэллоуин неправильно
© Служба новостей «URA.RU»
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Места в микрорайоне «Академический». Екатеринбург, тыква, хэллоуин
Привычка отмечать Хэллоуин в РФ прививалась с детского сада, и запретить празднование было бы неправильно, заявил Ярослав Нилов Фото:

В Госдуме предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов.

«Предлагаю праздновать в России Хэллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — сказал Нилов, его слова приводит telegram-канал «Кровавая барыня». По его словам, привычка отмечать Хэллоуин в России прививалась с детского сада, и просто запретить празднование было бы неправильно. Поэтому депутат предложил найти компромиссное решение.

Ежегодно 31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин. В России относятся к нему неоднозначно. Вместо него даже предложили ввести новое торжество — традиционный фестиваль урожая, передает «Дни.ру». Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас».

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В Госдуме предложили переименовать праздник Хэллоуин в «День жутких сказок и историй». С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. «Предлагаю праздновать в России Хэллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — сказал Нилов, его слова приводит telegram-канал «Кровавая барыня». По его словам, привычка отмечать Хэллоуин в России прививалась с детского сада, и просто запретить празднование было бы неправильно. Поэтому депутат предложил найти компромиссное решение. Ежегодно 31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин. В России относятся к нему неоднозначно. Вместо него даже предложили ввести новое торжество — традиционный фестиваль урожая, передает «Дни.ру». Министерство образования и науки Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах и других образовательных учреждениях региона. А в Татарстане и Удмуртии решили провести «Тыквенный спас».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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