Пропавший при атаке ХАМАС россиянин нашелся в плену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Россиянин Андрей Козлов попал в плен ХАМАС в первые дни войны на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянин Андрей Козлов, который работал охранником на фестивале Nature Party в Израиле, был найден в плену. Об этом родителям мужчины сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«На днях маме Козлова позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, c Андреем все [хорошо], он жив и здоров. <…> Сейчас он находится в плену», — сообщает telegram-канал Mash.

После звонка женщина обратилась к российским властям за помощью. Те во время визита палестинского движения ХАМАС в Москве договорились, чтобы условия для российских заложников в секторе Газа были улучшены, передает газета A42.ru.

ХАМАС вторглось на территорию Израиля 7 октября. Во время рейда они взяли сотни заложников и расстреляли гостей музыкального фестиваля Nature Party.

На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Однако в ХАМАС заявляли, что движение готово отпустить всех пленных как только прекратятся атаки. Из-за действий ЦАХАЛ гибнут люди, которые находятся в плену у ХАМАС, пишет издание «Ридус».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянин Андрей Козлов, который работал охранником на фестивале Nature Party в Израиле, был найден в плену. Об этом родителям мужчины сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «На днях маме Козлова позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, c Андреем все [хорошо], он жив и здоров. <…> Сейчас он находится в плену», — сообщает telegram-канал Mash. После звонка женщина обратилась к российским властям за помощью. Те во время визита палестинского движения ХАМАС в Москве договорились, чтобы условия для российских заложников в секторе Газа были улучшены, передает газета A42.ru. ХАМАС вторглось на территорию Израиля 7 октября. Во время рейда они взяли сотни заложников и расстреляли гостей музыкального фестиваля Nature Party. На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Однако в ХАМАС заявляли, что движение готово отпустить всех пленных как только прекратятся атаки. Из-за действий ЦАХАЛ гибнут люди, которые находятся в плену у ХАМАС, пишет издание «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...