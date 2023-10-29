Пропавший при атаке ХАМАС россиянин нашелся в плену

29 октября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Россиянин Андрей Козлов попал в плен ХАМАС в первые дни войны на Ближнем Востоке Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиянин Андрей Козлов, который работал охранником на фестивале Nature Party в Израиле, был найден в плену. Об этом родителям мужчины сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «На днях маме Козлова позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, c Андреем все [хорошо], он жив и здоров. <…> Сейчас он находится в плену», — сообщает telegram-канал Mash. После звонка женщина обратилась к российским властям за помощью. Те во время визита палестинского движения ХАМАС в Москве договорились, чтобы условия для российских заложников в секторе Газа были улучшены, передает газета A42.ru. ХАМАС вторглось на территорию Израиля 7 октября. Во время рейда они взяли сотни заложников и расстреляли гостей музыкального фестиваля Nature Party. На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Однако в ХАМАС заявляли, что движение готово отпустить всех пленных как только прекратятся атаки. Из-за действий ЦАХАЛ гибнут люди, которые находятся в плену у ХАМАС, пишет издание «Ридус».

Россиянин Андрей Козлов, который работал охранником на фестивале Nature Party в Израиле, был найден в плену. Об этом родителям мужчины сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «На днях маме Козлова позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, c Андреем все [хорошо], он жив и здоров. <…> Сейчас он находится в плену», — сообщает telegram-канал Mash. После звонка женщина обратилась к российским властям за помощью. Те во время визита палестинского движения ХАМАС в Москве договорились, чтобы условия для российских заложников в секторе Газа были улучшены, передает газета A42.ru. ХАМАС вторглось на территорию Израиля 7 октября. Во время рейда они взяли сотни заложников и расстреляли гостей музыкального фестиваля Nature Party. На данный момент ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Однако в ХАМАС заявляли, что движение готово отпустить всех пленных как только прекратятся атаки. Из-за действий ЦАХАЛ гибнут люди, которые находятся в плену у ХАМАС, пишет издание «Ридус».