ХАМАС заявило о готовности освободить всех гражданских заложников

27 октября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Израильские удары мешают освобождению гражданских заложников, заявил представитель ХАМАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, однако постоянные обстрелы Израиля не позволяют это сделать. С таким заявлением выступил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. «Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это», — заявил Марзук в интервью РИА Новости. Он отметил, что в регионе идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения, которые делают невозможным любое безопасное передвижение. Ранее Марзук заявил, что ХАМАС рассматривает запросы от Москвы по освобождению российских заложников более внимательно, чем от остальных стран. По его словам, большинство израильтян являются обладателями двойных гражданств.

Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, однако постоянные обстрелы Израиля не позволяют это сделать. С таким заявлением выступил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. «Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это», — заявил Марзук в интервью РИА Новости. Он отметил, что в регионе идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения, которые делают невозможным любое безопасное передвижение. Ранее Марзук заявил, что ХАМАС рассматривает запросы от Москвы по освобождению российских заложников более внимательно, чем от остальных стран. По его словам, большинство израильтян являются обладателями двойных гражданств.