27 октября 2023

ХАМАС заявило о готовности освободить всех гражданских заложников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед
Израильские удары мешают освобождению гражданских заложников, заявил представитель ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, однако постоянные обстрелы Израиля не позволяют это сделать. С таким заявлением выступил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это», — заявил Марзук в интервью РИА Новости. Он отметил, что в регионе идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения, которые делают невозможным любое безопасное передвижение.

Ранее Марзук заявил, что ХАМАС рассматривает запросы от Москвы по освобождению российских заложников более внимательно, чем от остальных стран. По его словам, большинство израильтян являются обладателями двойных гражданств.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинское движение ХАМАС готово освободить всех гражданских лиц, взятых в заложники, однако постоянные обстрелы Израиля не позволяют это сделать. С таким заявлением выступил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. «Мы готовы освободить всех гражданских лиц, но мы ясно сказали им, что условия на месте не позволяют сделать это», — заявил Марзук в интервью РИА Новости. Он отметил, что в регионе идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения, которые делают невозможным любое безопасное передвижение. Ранее Марзук заявил, что ХАМАС рассматривает запросы от Москвы по освобождению российских заложников более внимательно, чем от остальных стран. По его словам, большинство израильтян являются обладателями двойных гражданств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...