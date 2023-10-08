08 октября 2023

Волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС на фестивале в Израиле

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Музыкальный фестиваль Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Волонтеры нашли 260 бездыханных тел на вечеринке, которая проходила под открытым небом в кибуце Реим. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи ZAKA.

«Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», — говорится в сообщении телеканала The Jerusalem Post. Также поступила информация, что часть участников фестиваля захватили в плен.

Ранее боевики ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party рядом с сектором Газа. Среди них — две с русскими фамилиями.

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Волонтеры нашли 260 бездыханных тел на вечеринке, которая проходила под открытым небом в кибуце Реим. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи ZAKA. «Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», — говорится в сообщении телеканала The Jerusalem Post. Также поступила информация, что часть участников фестиваля захватили в плен. Ранее боевики ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party рядом с сектором Газа. Среди них — две с русскими фамилиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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