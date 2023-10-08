Волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС на фестивале в Израиле

09 октября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Музыкальный фестиваль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Волонтеры нашли 260 бездыханных тел на вечеринке, которая проходила под открытым небом в кибуце Реим. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи ZAKA. «Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», — говорится в сообщении телеканала The Jerusalem Post. Также поступила информация, что часть участников фестиваля захватили в плен. Ранее боевики ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party рядом с сектором Газа. Среди них — две с русскими фамилиями.

Волонтеры нашли 260 бездыханных тел на вечеринке, которая проходила под открытым небом в кибуце Реим. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи ZAKA. «Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», — говорится в сообщении телеканала The Jerusalem Post. Также поступила информация, что часть участников фестиваля захватили в плен. Ранее боевики ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party рядом с сектором Газа. Среди них — две с русскими фамилиями.