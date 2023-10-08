Волонтеры нашли 260 тел убитых боевиками ХАМАС на фестивале в Израиле

Музыкальный фестиваль
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Волонтеры нашли 260 бездыханных тел на вечеринке, которая проходила под открытым небом в кибуце Реим. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи ZAKA.
«Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», —
Ранее боевики ХАМАС похитили около десяти девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party рядом с сектором Газа. Среди них — две с русскими фамилиями.
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