Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где должен приземлиться рейс из Израиля. Правоохранительные органы республики стягивают в аэропорт дополнительные силы, сообщают очевидцы.
«Люди держат плакаты „Детоубийцам нет места в Дагестане“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!», связанный с Ксенией Собчак. Отмечается, что провокационные призывы собраться в аэропорту распространяли иностранные паблики под видом местных ресурсов.
По информации telegram-канала Baza, собравшиеся проверяют документы у пассажиров, чтобы отыскать людей, прилетевших из Израиля. В аэропорт стянут ОМОН, который должен обеспечить безопасность пассажиров рейса из Израиля. Усиление объявлено в управлениях МВД Каспийска и Махачкалы, сообщает telegram-канал.
URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о стихийном собрании дагестанцев в аэропорту. Ответ ожидается.
Ранее главы северокавказских республик и представители духовенства призвали земляков не поддаваться на провокации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С обращениями к жителям выступили, в частности, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и руководитель Дагестана Сергей Меликов. Призвали граждан сохранять спокойствие и в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК).
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