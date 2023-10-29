Сотни дагестанцев с лозунгами вышли встречать авиарейс из Израиля. Видео 29 октября 2023 в 21:50 Размер текста - 17 + Дагестанцы собираются выразить протест пассажирам рейса из Израиля (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где должен приземлиться рейс из Израиля. Правоохранительные органы республики стягивают в аэропорт дополнительные силы, сообщают очевидцы. «Люди держат плакаты „Детоубийцам нет места в Дагестане“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!», связанный с Ксенией Собчак. Отмечается, что провокационные призывы собраться в аэропорту распространяли иностранные паблики под видом местных ресурсов. По информации telegram-канала Baza, собравшиеся проверяют документы у пассажиров, чтобы отыскать людей, прилетевших из Израиля. В аэропорт стянут ОМОН, который должен обеспечить безопасность пассажиров рейса из Израиля. Усиление объявлено в управлениях МВД Каспийска и Махачкалы, сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о стихийном собрании дагестанцев в аэропорту. Ответ ожидается. Ранее главы северокавказских республик и представители духовенства призвали земляков не поддаваться на провокации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С обращениями к жителям выступили, в частности, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и руководитель Дагестана Сергей Меликов. Призвали граждан сохранять спокойствие и в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где должен приземлиться рейс из Израиля. Правоохранительные органы республики стягивают в аэропорт дополнительные силы, сообщают очевидцы. «Люди держат плакаты „Детоубийцам нет места в Дагестане“», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!», связанный с Ксенией Собчак. Отмечается, что провокационные призывы собраться в аэропорту распространяли иностранные паблики под видом местных ресурсов. По информации telegram-канала Baza, собравшиеся проверяют документы у пассажиров, чтобы отыскать людей, прилетевших из Израиля. В аэропорт стянут ОМОН, который должен обеспечить безопасность пассажиров рейса из Израиля. Усиление объявлено в управлениях МВД Каспийска и Махачкалы, сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в МВД Дагестана с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о стихийном собрании дагестанцев в аэропорту. Ответ ожидается. Ранее главы северокавказских республик и представители духовенства призвали земляков не поддаваться на провокации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. С обращениями к жителям выступили, в частности, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и руководитель Дагестана Сергей Меликов. Призвали граждан сохранять спокойствие и в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям