Лидеры Северного Кавказа призвали не вестись на провокации националистов на фоне войны в Газе

Глава КЧР Темрезов: любые попытки разжигания межнациональной розни недопустимы

29 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Война на Ближнем Востоке началась 7 октября, на данный момент Израиль проводит операцию в Газе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Жители Карачаево-Черкесской республики (КЧР) должны соблюдать спокойствие из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава КЧР Рашид Темрезов, призвав не вестись на провокации националистов, которые пытаются дестабилизировать ситуации в России. С ним согласился и глава Дагестана Сергей Меликов. «Народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии как неотъемлемой части нашего государства — едины. Любые попытки разжигания межнациональной розни — не допустимы. <…> Считаю крайне важным сохранять стабильность и спокойствие», — написал Рашид Темрезов в своем telegram-канале . При этом он отметил, что события на Ближнем Востоке не могут никого оставить равнодушным. Темрезов добавил, что в последнее время в России появились те, кто использует войну в своих интересах. Они пытаются дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ и разжечь межнациональные конфликты. Военкор Юрий Подоляка отмечал, что для этого украинский Центр информационно-психологических операций создает фейковые новости. Темрезов призывает верить только проверенным источникам информации и не поддаваться на провокации. Сергей Меликов согласился со словами Темрезова. «Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» — написал глава Дагестана в своем telegram-канале . Он также призвал начать поиски для нейтрализации тех структур, которые пытаются расшатать обстановку в России. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) также призвали соблюдать спокойствие. Там отметили, что в РФ есть все условия для межнационального и межрелигиозного согласия. «Все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую», — говорится в публикации КЦМСК в Telegram . В центре отметили, что вражеские России структуры пытаются интерпретировать малочисленные акции как мнение всего народа. «Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе», — отметили в КЦМСК в другом посте в Telegram . Ранее на Северном Кавказе прошли митинги. Они начались из-за того, что анонимный пользователь сообщил о приезде беженцев из Израиля. Спустя время полиция успокоила толпу — группа действительно прилетела, однако там были только россияне из других регионов. «Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона», — отметил Темрезов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Карачаево-Черкесской республики (КЧР) должны соблюдать спокойствие из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава КЧР Рашид Темрезов, призвав не вестись на провокации националистов, которые пытаются дестабилизировать ситуации в России. С ним согласился и глава Дагестана Сергей Меликов. «Народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии как неотъемлемой части нашего государства — едины. Любые попытки разжигания межнациональной розни — не допустимы. <…> Считаю крайне важным сохранять стабильность и спокойствие», — написал Рашид Темрезов в своем telegram-канале. При этом он отметил, что события на Ближнем Востоке не могут никого оставить равнодушным. Темрезов добавил, что в последнее время в России появились те, кто использует войну в своих интересах. Они пытаются дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ и разжечь межнациональные конфликты. Военкор Юрий Подоляка отмечал, что для этого украинский Центр информационно-психологических операций создает фейковые новости. Темрезов призывает верить только проверенным источникам информации и не поддаваться на провокации. Сергей Меликов согласился со словами Темрезова. «Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» — написал глава Дагестана в своем telegram-канале. Он также призвал начать поиски для нейтрализации тех структур, которые пытаются расшатать обстановку в России. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) также призвали соблюдать спокойствие. Там отметили, что в РФ есть все условия для межнационального и межрелигиозного согласия. «Все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую», — говорится в публикации КЦМСК в Telegram. В центре отметили, что вражеские России структуры пытаются интерпретировать малочисленные акции как мнение всего народа. «Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе», — отметили в КЦМСК в другом посте в Telegram. Ранее на Северном Кавказе прошли митинги. Они начались из-за того, что анонимный пользователь сообщил о приезде беженцев из Израиля. Спустя время полиция успокоила толпу — группа действительно прилетела, однако там были только россияне из других регионов. «Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона», — отметил Темрезов.