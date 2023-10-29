Назначен новый командующий группировкой «Днепр»

Теплинского вместо Макаревича назначили командующим группировкой «Днепр»

29 октября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Михаил Теплинский стал новым командующим группировкой «Днепр» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У группировки «Днепр» сменился командующий. На место генерал-полковника Олега Макаревича был назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский, сообщают российские военкоры. Официальной информации нет. «Командующий группировкой войск „Днепр“ Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ Теплинский», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что ситуация в Херсонской области становится сложнее — ВСУ пытаются создать плацдарм для наступления на Крым. Новость о назначении Теплинского написали и другие российские военкоры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официальная информация ожидается.

У группировки «Днепр» сменился командующий. На место генерал-полковника Олега Макаревича был назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский, сообщают российские военкоры. Официальной информации нет. «Командующий группировкой войск „Днепр“ Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ Теплинский», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что ситуация в Херсонской области становится сложнее — ВСУ пытаются создать плацдарм для наступления на Крым. Новость о назначении Теплинского написали и другие российские военкоры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официальная информация ожидается.