Назначен новый командующий группировкой «Днепр»

У группировки «Днепр» сменился командующий. На место генерал-полковника Олега Макаревича был назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский, сообщают российские военкоры. Официальной информации нет.
«Командующий группировкой войск „Днепр“ Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ Теплинский», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что ситуация в Херсонской области становится сложнее — ВСУ пытаются создать плацдарм для наступления на Крым. Новость о назначении Теплинского написали и другие российские военкоры.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официальная информация ожидается.
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