Назначен новый командующий группировкой «Днепр»

Теплинского вместо Макаревича назначили командующим группировкой «Днепр»
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Генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский. stock, теплинский михаил, stock
Михаил Теплинский стал новым командующим группировкой «Днепр» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У группировки «Днепр» сменился командующий. На место генерал-полковника Олега Макаревича был назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский, сообщают российские военкоры. Официальной информации нет.

«Командующий группировкой войск „Днепр“ Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ Теплинский», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что ситуация в Херсонской области становится сложнее — ВСУ пытаются создать плацдарм для наступления на Крым. Новость о назначении Теплинского написали и другие российские военкоры.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официальная информация ожидается.

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У группировки «Днепр» сменился командующий. На место генерал-полковника Олега Макаревича был назначен генерал-полковник ВДВ Михаил Теплинский, сообщают российские военкоры. Официальной информации нет. «Командующий группировкой войск „Днепр“ Макаревич снят с должности, на его место назначен командующий ВДВ Теплинский», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры отметили, что ситуация в Херсонской области становится сложнее — ВСУ пытаются создать плацдарм для наступления на Крым. Новость о назначении Теплинского написали и другие российские военкоры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Официальная информация ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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