29 октября 2023

МВД пообещало отследить всех митинговавших в аэропорту Махачкалы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация трамвая модели 71-415 на Уралтрансмаш. Екатеринбург, камера наблюдения, ведется видеонаблюдение, видеонаблюдение в транспорте
В аэропорту Махачкалы будут отслеживать участников митинга, чтобы привлечь к ответственности Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов в аэропорту Махачкалы будут отслеживать и привлекать к ответственности. Об этом сообщили журналисты.

«МВД на фоне ситуации в Махачкале будет отслеживать личности всех, кто принимает участие в беспорядках, так как в аэропорту работает видеонаблюдение», — написали журналисты РИА Новостей. К уголовной ответственности планируют привлекать людей, подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.

Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за митингов. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы из Израиля, передает «Царьград».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов в аэропорту Махачкалы будут отслеживать и привлекать к ответственности. Об этом сообщили журналисты. «МВД на фоне ситуации в Махачкале будет отслеживать личности всех, кто принимает участие в беспорядках, так как в аэропорту работает видеонаблюдение», — написали журналисты РИА Новостей. К уголовной ответственности планируют привлекать людей, подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни. Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за митингов. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы из Израиля, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...