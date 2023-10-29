МВД пообещало отследить всех митинговавших в аэропорту Махачкалы

ГУ МВД ПО СКОФ уведомило, что всех участников митингов в аэропорту Махачкалы будут отслеживать и привлекать к ответственности. Об этом сообщили журналисты.
«МВД на фоне ситуации в Махачкале будет отслеживать личности всех, кто принимает участие в беспорядках, так как в аэропорту работает видеонаблюдение», — написали журналисты РИА Новостей. К уголовной ответственности планируют привлекать людей, подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни.
Ранее в Махачкале закрыли аэропорт из-за митингов. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы из Израиля, передает «Царьград».
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