Baza: аэропорт в Махачкале закрыли из-за митингов

В Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы», — написали в telegram-канале. Там дополнили, что есть вероятность того, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик.
Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
Ранее в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы.
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