Baza: аэропорт в Махачкале закрыли из-за митингов

29 октября 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

В Махачкале из-за митингов закрыли аэропорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы», — написали в telegram-канале. Там дополнили, что есть вероятность того, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы.

В Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы», — написали в telegram-канале. Там дополнили, что есть вероятность того, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы.