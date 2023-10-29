29 октября 2023

Baza: аэропорт в Махачкале закрыли из-за митингов

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Презентация ремонта здания аэропорта. Курган, аэропорт
В Махачкале из-за митингов закрыли аэропорт Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы», — написали в telegram-канале. Там дополнили, что есть вероятность того, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

Ранее в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы.

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В Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. В небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы», — написали в telegram-канале. Там дополнили, что есть вероятность того, что самолеты будут переправляться в аэропорты соседних республик. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. Ранее в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Активисты заблокировали аэропорт и проверяют автомобили, считая, что в республику могут попасть беженцы, передает «Царьград». Журналисты опубликовали кадры с аэропорта, которыми поделились очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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