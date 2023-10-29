29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В ЯНАО мужчина забил кулаками приятеля, который долго не открывал ему дверь

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в совершении убийства по неосторожности находится под стражей Фото:

В Аксарке (ЯНАО) пришедший в гости приятель забил кулаками хозяина, который долго не открывал ему дверь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В селе Аксарка Приуральского района 35-летний мужчина 25 октября явился к своему приятелю, с которым накануне распивал спиртные напитки. Гостю пришлось продолжительное время стучать во входную дверь, пока ему не открыли. Разозленный этим обстоятельством обвиняемый жестоко избил приятеля, нанеся ему удары в область головы ногами и руками», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Потерпевший от полученных травм скончался, нападавшего заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Аксарке (ЯНАО) пришедший в гости приятель забил кулаками хозяина, который долго не открывал ему дверь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В селе Аксарка Приуральского района 35-летний мужчина 25 октября явился к своему приятелю, с которым накануне распивал спиртные напитки. Гостю пришлось продолжительное время стучать во входную дверь, пока ему не открыли. Разозленный этим обстоятельством обвиняемый жестоко избил приятеля, нанеся ему удары в область головы ногами и руками», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Потерпевший от полученных травм скончался, нападавшего заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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