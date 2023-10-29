В ЯНАО мужчина забил кулаками приятеля, который долго не открывал ему дверь

В Аксарке (ЯНАО) пришедший в гости приятель забил кулаками хозяина, который долго не открывал ему дверь. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В селе Аксарка Приуральского района 35-летний мужчина 25 октября явился к своему приятелю, с которым накануне распивал спиртные напитки. Гостю пришлось продолжительное время стучать во входную дверь, пока ему не открыли. Разозленный этим обстоятельством обвиняемый жестоко избил приятеля, нанеся ему удары в область головы ногами и руками», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Потерпевший от полученных травм скончался, нападавшего заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.