Пермячка отсудила почти 400 тысяч у ликвидированной турфирмы за отмененный тур

31 октября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать деньги с учредителя ликвидированной фирмы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми отсудила 398 тысяч рублей у бывших руководителей турфирмы за поездку, которая не состоялась. Экс-владельцы ликвидировали свою компанию, но это не помогло им избежать возмещения вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере в размере 398 648 рублей», — говорится в решении. Большую часть суммы составляют компенсация за неустойку и штраф — 269 тысяч рублей. Пермячка приобрела туристические услуги у местной фирмы за 123 тысяч рублей еще в 2021 году. Позже поездка сорвалась, и женщина хотела вернуть деньги назад, однако не смогла этого сделать из-за ликвидации компании. В итоге суд постановил, что компенсировать затраты будет единственный учредитель ликвидированной организации, так как он знал о задолженности перед истцом и не предпринял никаких действий.

Жительница Перми отсудила 398 тысяч рублей у бывших руководителей турфирмы за поездку, которая не состоялась. Экс-владельцы ликвидировали свою компанию, но это не помогло им избежать возмещения вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере в размере 398 648 рублей», — говорится в решении. Большую часть суммы составляют компенсация за неустойку и штраф — 269 тысяч рублей. Пермячка приобрела туристические услуги у местной фирмы за 123 тысяч рублей еще в 2021 году. Позже поездка сорвалась, и женщина хотела вернуть деньги назад, однако не смогла этого сделать из-за ликвидации компании. В итоге суд постановил, что компенсировать затраты будет единственный учредитель ликвидированной организации, так как он знал о задолженности перед истцом и не предпринял никаких действий.