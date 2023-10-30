30 октября 2023

Пермячка отсудила почти 400 тысяч у ликвидированной турфирмы за отмененный тур

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил взыскать деньги с учредителя ликвидированной фирмы Фото:

Жительница Перми отсудила 398 тысяч рублей у бывших руководителей турфирмы за поездку, которая не состоялась. Экс-владельцы ликвидировали свою компанию, но это не помогло им избежать возмещения вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере в размере 398 648 рублей», — говорится в решении. Большую часть суммы составляют компенсация за неустойку и штраф — 269 тысяч рублей.

Пермячка приобрела туристические услуги у местной фирмы за 123 тысяч рублей еще в 2021 году. Позже поездка сорвалась, и женщина хотела вернуть деньги назад, однако не смогла этого сделать из-за ликвидации компании. В итоге суд постановил, что компенсировать затраты будет единственный учредитель ликвидированной организации, так как он знал о задолженности перед истцом и не предпринял никаких действий.

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Жительница Перми отсудила 398 тысяч рублей у бывших руководителей турфирмы за поездку, которая не состоялась. Экс-владельцы ликвидировали свою компанию, но это не помогло им избежать возмещения вреда, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать в солидарном порядке с ответчиков в пользу истца денежные средства в размере в размере 398 648 рублей», — говорится в решении. Большую часть суммы составляют компенсация за неустойку и штраф — 269 тысяч рублей. Пермячка приобрела туристические услуги у местной фирмы за 123 тысяч рублей еще в 2021 году. Позже поездка сорвалась, и женщина хотела вернуть деньги назад, однако не смогла этого сделать из-за ликвидации компании. В итоге суд постановил, что компенсировать затраты будет единственный учредитель ликвидированной организации, так как он знал о задолженности перед истцом и не предпринял никаких действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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