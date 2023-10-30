Mash: в районе аэропорта Шереметьево взорвался газ на заправке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, дым, пожар, самолет
Информации о пострадавших на данный момент нет Фото:

На газовой заправке недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Пожар на газовой заправке рядом со столичным аэропортом Шереметьево. Рванул резервуар, несколько машин в огне», — говорится в сообщении. Отмечается, что было слышно два взрыва. Данных о пострадавших нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На газовой заправке недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пожар на газовой заправке рядом со столичным аэропортом Шереметьево. Рванул резервуар, несколько машин в огне», — говорится в сообщении. Отмечается, что было слышно два взрыва. Данных о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...