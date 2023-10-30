Информации о пострадавших на данный момент нет
На газовой заправке недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Пожар на газовой заправке рядом со столичным аэропортом Шереметьево. Рванул резервуар, несколько машин в огне», — говорится в сообщении. Отмечается, что было слышно два взрыва. Данных о пострадавших нет.
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