МЧС: два человека пострадали при взрыве газовой заправки в Москве

В МЧС сообщили, что два человека пострадали из-за взрыва на газовой заправке
Два человека пострадали из-за взрыва резервуара на газовой заправке в Химках (Москва). Об этом сообщили в МЧС.
«В результате пожара в Химках пострадали два человека», — заявили в ведомстве. Их слова приводит telegram-канал «Известия».
Отмечается, что огонь был потушен на площади 60 квадратов. По словам МЧС, воспламенились две машины и резервуар для хранения нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. По данным очевидцев, было слышно два взрыва.
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