МЧС: два человека пострадали при взрыве газовой заправки в Москве

30 октября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

В МЧС сообщили, что два человека пострадали из-за взрыва на газовой заправке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два человека пострадали из-за взрыва резервуара на газовой заправке в Химках (Москва). Об этом сообщили в МЧС. «В результате пожара в Химках пострадали два человека», — заявили в ведомстве. Их слова приводит telegram-канал «Известия». Отмечается, что огонь был потушен на площади 60 квадратов. По словам МЧС, воспламенились две машины и резервуар для хранения нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. По данным очевидцев, было слышно два взрыва.

Два человека пострадали из-за взрыва резервуара на газовой заправке в Химках (Москва). Об этом сообщили в МЧС. «В результате пожара в Химках пострадали два человека», — заявили в ведомстве. Их слова приводит telegram-канал «Известия». Отмечается, что огонь был потушен на площади 60 квадратов. По словам МЧС, воспламенились две машины и резервуар для хранения нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. По данным очевидцев, было слышно два взрыва.