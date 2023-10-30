МЧС: два человека пострадали при взрыве газовой заправки в Москве

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Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, защитная одежда, скорая помошь
В МЧС сообщили, что два человека пострадали из-за взрыва на газовой заправке Фото:

Два человека пострадали из-за взрыва резервуара на газовой заправке в Химках (Москва). Об этом сообщили в МЧС.

«В результате пожара в Химках пострадали два человека», — заявили в ведомстве. Их слова приводит telegram-канал «Известия».

Отмечается, что огонь был потушен на площади 60 квадратов. По словам МЧС, воспламенились две машины и резервуар для хранения нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. По данным очевидцев, было слышно два взрыва.

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Два человека пострадали из-за взрыва резервуара на газовой заправке в Химках (Москва). Об этом сообщили в МЧС. «В результате пожара в Химках пострадали два человека», — заявили в ведомстве. Их слова приводит telegram-канал «Известия». Отмечается, что огонь был потушен на площади 60 квадратов. По словам МЧС, воспламенились две машины и резервуар для хранения нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что недалеко от аэропорта Шереметьево (Москва) взорвался резервуар. По данным очевидцев, было слышно два взрыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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