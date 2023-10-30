ЦАХАЛ: Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа 30 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 + Ночью ЦАХАЛ ввел дополнительную технику в сектор Газа Фото: HANNIBAL HANSCHKE/EPA новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская Армия (ЦАХАЛ) ввела дополнительные силы в сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари. «Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию», — сказал Хагари на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что за ночь армией были убиты десятки участников палестинского движения ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Наземная операция ЦАХАЛ началась 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Армия обороны Израиля зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Агентство Bloomberg писало, что проведение наземной операции на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, передает RT. Израильская Армия (ЦАХАЛ) ввела дополнительные силы в сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари. «Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию», — сказал Хагари на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что за ночь армией были убиты десятки участников палестинского движения ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Наземная операция ЦАХАЛ началась 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Армия обороны Израиля зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Агентство Bloomberg писало, что проведение наземной операции на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям