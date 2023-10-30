ЦАХАЛ: Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа

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Ночью ЦАХАЛ ввел дополнительную технику в сектор Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская Армия (ЦАХАЛ) ввела дополнительные силы в сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию», — сказал Хагари на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что за ночь армией были убиты десятки участников палестинского движения ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Наземная операция ЦАХАЛ началась 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Армия обороны Израиля зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Агентство Bloomberg писало, что проведение наземной операции на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, передает RT.

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Израильская Армия (ЦАХАЛ) ввела дополнительные силы в сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари. «Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию», — сказал Хагари на брифинге, передает РИА Новости. Он добавил, что за ночь армией были убиты десятки участников палестинского движения ХАМАС. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Наземная операция ЦАХАЛ началась 27 октября. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции заявил, что Армия обороны Израиля зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников. Агентство Bloomberg писало, что проведение наземной операции на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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