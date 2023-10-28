Нетаньяху: израильские войска вошли в сектор Газа для уничтожения ХАМАС 28 октября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 + Биньямин Нетаньяху косвенно подтвердил начало наземной операции Израиля Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и освободить всех заложников. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. «Вчера вечером в Газу вошли дополнительные сухопутные войска, началась вторая фаза войны. ЦАХАЛ зашел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников», — заявил Биньямин Нетаньяху, его слова передает BBC . Наземная операция началась 27 октября. После начала конфликта в ХАМАС заявили, что движение освободит всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит обстрелы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и освободить всех заложников. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. «Вчера вечером в Газу вошли дополнительные сухопутные войска, началась вторая фаза войны. ЦАХАЛ зашел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников», — заявил Биньямин Нетаньяху, его слова передает BBC. Наземная операция началась 27 октября. После начала конфликта в ХАМАС заявили, что движение освободит всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит обстрелы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям