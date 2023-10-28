Нетаньяху: израильские войска вошли в сектор Газа для уничтожения ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху косвенно подтвердил начало наземной операции Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и освободить всех заложников. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.

«Вчера вечером в Газу вошли дополнительные сухопутные войска, началась вторая фаза войны. ЦАХАЛ зашел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников», — заявил Биньямин Нетаньяху, его слова передает BBC.

Наземная операция началась 27 октября. После начала конфликта в ХАМАС заявили, что движение освободит всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит обстрелы.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и освободить всех заложников. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. «Вчера вечером в Газу вошли дополнительные сухопутные войска, началась вторая фаза войны. ЦАХАЛ зашел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников», — заявил Биньямин Нетаньяху, его слова передает BBC. Наземная операция началась 27 октября. После начала конфликта в ХАМАС заявили, что движение освободит всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит обстрелы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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