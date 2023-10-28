Нетаньяху: израильские войска вошли в сектор Газа для уничтожения ХАМАС

Биньямин Нетаньяху косвенно подтвердил начало наземной операции Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зашла в сектор Газа, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС и освободить всех заложников. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции.
«Вчера вечером в Газу вошли дополнительные сухопутные войска, началась вторая фаза войны. ЦАХАЛ зашел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников», — заявил Биньямин Нетаньяху, его слова передает
Наземная операция началась 27 октября. После начала конфликта в ХАМАС заявили, что движение освободит всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит обстрелы.
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