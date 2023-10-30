В минздраве раскрыли состояние мальчика, провалившегося в колодец с кипятком в Екатеринбурге

Екатеринбургский подросток, упавший в колодец с кипятком, находится на ИВЛ

30 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Подросток дышит с помощью ИВЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком Подросток, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге, пребывает в тяжелом состоянии. Дыхание мальчика обеспечивается с помощью аппарата ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Об этом сообщает свердловский минздрав. «Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Пациент находится на ИВЛ. Проводится курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении. Ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожоговой болезни», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В уральской столице на улице 40-летия Октября 14-летний подросток упал в коллектор с горячей водой. Дорожники прикрыли ямы стеклянными оконными рамами. Возбуждено уголовное дело. Вся информация об инциденте, который произошел 26 октября — в сюжете URA.RU.

Подросток, который провалился в колодец с кипятком в Екатеринбурге, пребывает в тяжелом состоянии. Дыхание мальчика обеспечивается с помощью аппарата ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Об этом сообщает свердловский минздрав. «Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое. Пациент находится на ИВЛ. Проводится курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении. Ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожоговой болезни», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В уральской столице на улице 40-летия Октября 14-летний подросток упал в коллектор с горячей водой. Дорожники прикрыли ямы стеклянными оконными рамами. Возбуждено уголовное дело. Вся информация об инциденте, который произошел 26 октября — в сюжете URA.RU.