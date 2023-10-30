Екатеринбурженку, чью кожу разъело неизвестное вещество, госпитализировали

30 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

После поездки в автобусе девушка почувствовала себя плохо, а потом обнаружила на ягодице ожог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге у студентки, которая получила химический ожог неизвестным веществом в автобусе №24, начались осложнения. Ее госпитализировали. Девушка получила ожог 29 октября. Изначально она подумала, что намочила штаны, но заглянув под них, обнаружила красные ягодицы. Прибывшие медики констатировали ожог второй степени, сообщает портал Е1. Студентку положили в больницу. Какое вещество было разлито на сидении в автобусе, неизвестно. Пострадавшая предполагает, что жидкость там оставили специально. Получить комментарий от гортранса URA.RU не удалось — в ведомстве не отвечают.

В Екатеринбурге у студентки, которая получила химический ожог неизвестным веществом в автобусе №24, начались осложнения. Ее госпитализировали. Девушка получила ожог 29 октября. Изначально она подумала, что намочила штаны, но заглянув под них, обнаружила красные ягодицы. Прибывшие медики констатировали ожог второй степени, сообщает портал Е1. Студентку положили в больницу. Какое вещество было разлито на сидении в автобусе, неизвестно. Пострадавшая предполагает, что жидкость там оставили специально. Получить комментарий от гортранса URA.RU не удалось — в ведомстве не отвечают.