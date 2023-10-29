Свердловчанка обожгла ягодицы в автобусе

Инцидент произошел в автобусе №24 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга 29 октября получила химический ожог, проехав в муниципальном автобусе №24. По ее словам, на сиденье было разлито едкое вещество.

«Ехала в колледж. Чувствую, что мокрые штаны, а потом чувствую жжение. Я приехала, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Все щипало, жжение было», — сообщила девушка порталу Е1.

В колледж пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ожог второй степени. При этом штаны остались невредимы. Корреспондент URA.RU обратилcя за комментарием в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации заметки ответ получен не был.