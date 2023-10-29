Свердловчанка обожгла ягодицы в автобусе

Инцидент произошел в автобусе №24
Жительница Екатеринбурга 29 октября получила химический ожог, проехав в муниципальном автобусе №24. По ее словам, на сиденье было разлито едкое вещество.
«Ехала в колледж. Чувствую, что мокрые штаны, а потом чувствую жжение. Я приехала, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Все щипало, жжение было», — сообщила девушка порталу Е1.
В колледж пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ожог второй степени. При этом штаны остались невредимы. Корреспондент URA.RU обратилcя за комментарием в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации заметки ответ получен не был.
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