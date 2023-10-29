29 октября 2023

Свердловчанка обожгла ягодицы в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
Инцидент произошел в автобусе №24 Фото:

Жительница Екатеринбурга 29 октября получила химический ожог, проехав в муниципальном автобусе №24. По ее словам, на сиденье было разлито едкое вещество.

«Ехала в колледж. Чувствую, что мокрые штаны, а потом чувствую жжение. Я приехала, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Все щипало, жжение было», — сообщила девушка порталу Е1.

В колледж пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ожог второй степени. При этом штаны остались невредимы. Корреспондент URA.RU обратилcя за комментарием в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Жительница Екатеринбурга 29 октября получила химический ожог, проехав в муниципальном автобусе №24. По ее словам, на сиденье было разлито едкое вещество. «Ехала в колледж. Чувствую, что мокрые штаны, а потом чувствую жжение. Я приехала, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Все щипало, жжение было», — сообщила девушка порталу Е1. В колледж пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики диагностировали ожог второй степени. При этом штаны остались невредимы. Корреспондент URA.RU обратилcя за комментарием в ЕМУП «Гортранс». На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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